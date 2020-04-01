Sarımsaklı tarhana çorbası tarifi
Tarhana çorbasını sevmeyen var mı? Bağışıklık güçlendirici özelliğiyle sağlıklı beslenmek isteyenlerin de favorisi olan tarhana çorbası içine tarhana girince çok daha lezzetli oluyor. Sizin için nefis bir sarımsaklı tarhana çorbası tarihi hazırladık. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 litre su
- 4 yemek kaşığı tarhana
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 3-4 diş sarımsak
Sarımsaklı tarhana çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Suyu ve tarhanayı tencereye alıp bir süre tarhananın şişmesini bekleyin.
Ardından ocağı açıp çorbayı karıştırarak pişirmeye başlayın.
Tarhananız eriyip çorba kaynamaya başladığında salçayı da ilave edip karıştırarak çorbaya yedirin.
Sarımsakları tuzla ezip çorbanıza ilave edin.
Son olarak zeytinyağını çorbanın üzerine gezdirip bir taşım daha kaynatın.
Ardından sıcak servis edin. Afiyet olsun.