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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 19.03.2020 - 17:34,Son Güncelleme:/

Patlıcan yemeğinden börek tarifi

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Patlıcan yemeğinden börek tarifi
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Patlıcan çok sevilen ve hem yemeklere hem böreklere çok yakışan bir sebze. Bu tarifimizde bu iki senaryoyu birleştirdik ve patlıcan yemeğini kullanarak börek yaptık. Çok da güzel oldu. Size de denemenizi tavsiye ediyor ve hızla tarifimize geçiyoruz. Şimdiden elinize sağlık…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 3 adet yufka
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı zeytinyağı
  • 1 adet yumurta
  • 2 kase patlıcan yemeği
  • Susam

Patlıcan yemeğinden börek tarifi Nasıl yapılır?

Süt, yumurta beyazı ve zeytinyağını iyice çırpın.

Yufkayı geniş bir yüzeye yayın ve sütlü karışımı fırça yardımıyla yufkaya sürün.

Sosladığınız yufkayı ortadan ikiye katlayın.

D şekline gelen yufkanın düz kenarına iç malzemesini koyun ve rulo şeklinde sarın.

Sarma işlemini yaptıktan sonra böreğinizi dört parmak genişliğinde keserek yağlanmış tepsiye dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin.

180 derecede ısınmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.

Yanında ayranla servis edildiğinde harika oluyor. Afiyet olsun…

Birkaç dakika içinde hazır: Şipşak tava böreği
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