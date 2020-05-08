Limonlu cheesecake tarifi

Fırını 160 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

24 santimetrelik kelepçeli kek kalıbını yağlayıp, tabanına yağlı kağıt yerleştirin.

Kalıbın dışını da alüminyum folyo ile sarın.

Yulaflı bisküvileri robottan geçirip bir kaba alın.

Üzerine erittiğiniz tereyağı ile toz şekeri ilave edip karıştırın.

Karışımı kalıba aktarıp kenarları hafif yüksek olacak şekilde tabana yayın.

Kalıbı 10 dakika kadar fırınlayıp kurumasını sağlayın.

Çıkardıktan sonra fırının sıcaklığını 150 dereceye indirin.

Labne peyniri, un ve toz şekeri mikserde ya da çırpma teliyle düşük hızda çırpın ama çok köpürmesin.

Limon suyu, krema ve limon kabuğunu karıştırıp labneli karışıma ekleyin ve spatula ile karıştırarak iyice yedirin.

Yumurtaları karışıma teker teker ekleyin.

Hepsi iyice karıştıktan sonra harcı kalıba dökün.

Kalıbı fırın tepsisine oturtun ve tepsiye 3 parmak yüksekliğinde su koyun.

Tepsiyi fırına verin ve 70 dakika pişirin.

Fırını kapatıp kapağını açmadan 15 dakika bekletin.

15 dakika sonra kapağı yarım açıp 20 dakika da böyle dinlendirin.

Fırından çıkardığınız kalıbı oda sıcaklığına gelene kadar bekletip buzdolabına kaldırın.

Limon sosu için nişasta, limon suyu, limon kabuğu rendesi ve toz şekeri orta ateşte koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Koyulaşan sosun içine tereyağını ekleyip karıştırarak eritin ve soğutun.

Sosu cheesecake’in üzerine yayıp bu şekilde soğumasını bekleyin.