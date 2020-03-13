Falafel tarifi
Orta Doğunun vazgeçilmez lezzeti olan falafel, nohut, kuru baharatlar ve yeşillik kullanılarak hazırlanıyor. Çıtır çıtır bu köfteye bir de yoğurtlu ve tahinli sos eklenince tadına doyulmaz bir hale geliyor. Üstelik vejetaryen ve vegan beslenmeyi tercih edenler için de enfes bir alternatif. Eğer siz de falafeli denemek isterseniz, tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
- Yağda
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 su bardağı nohut
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 demet maydanoz
- Bir tutam kişniş
- 1 yemek kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 2-3 yemek kaşığı un
- Tuz
Sosu için:
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- Yarım limonun suyu
- 1 yemek kaşığı tahin
Falafel tarifi Nasıl yapılır?
Soğan ve sarımsakların kabuklarını soyup doğrayın.
Maydanoz ve kişnişin de yaprak kısımlarını ayırın.
Un hariç bütün malzemeyi rondoya ekleyin ve püre haline gelmeyecek şekilde çekin.
Ardından 2 veya 3 yemek kaşığı unu ilave edin ve yoğurun.
Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve derin yağda kızartın.
Sosu için; bir kasede tahin, limon suyu ve yoğurdu güzelce çırpın.
Sosunuz hazır olunca falafellerin üzerine gezdirebilir ya da yanında sos olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...