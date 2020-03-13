Falafel tarifi

Soğan ve sarımsakların kabuklarını soyup doğrayın.



Maydanoz ve kişnişin de yaprak kısımlarını ayırın.



Un hariç bütün malzemeyi rondoya ekleyin ve püre haline gelmeyecek şekilde çekin.



Ardından 2 veya 3 yemek kaşığı unu ilave edin ve yoğurun.



Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve derin yağda kızartın.



Sosu için; bir kasede tahin, limon suyu ve yoğurdu güzelce çırpın.



Sosunuz hazır olunca falafellerin üzerine gezdirebilir ya da yanında sos olarak servis edebilirsiniz.



Afiyet olsun...