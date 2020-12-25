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Haber Giriş: 25.12.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kayseri'de 1 haftada 2. avukat intiharı!

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Son dakika... Kayseri'de 1 haftada 2. avukat intiharı!
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde geçen hafta 25 yaşındaki avukat Hayriye Sena B.'nin intiharının ardından benzer bir haber de Talas ilçesinden geldi. 42 yaşındaki avukat Mehmet H., 7. kattaki ikametinden atlayarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anayurt Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, apartman sakinleri sabah saatlerinde otoparkta hareketsiz yatan bir şahıs gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin Avukat Mehmet H. (42) olduğunu tespit etti.

Bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukatın 7. katta bulunan ikametinden atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Mehmet H.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta da 25 yaşındaki Avukat Hayriye Sena B. de Melikgazi ilçesine bağlı Sivas Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 8. katından atlayarak hayatına son vermişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avukat 8inci kattan düşerek hayatını kaybetmişti İşte o anlar...
Avukat 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetmişti! İşte o anlar...
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