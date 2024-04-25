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Ankara'da 12 ton 'sahte gıda' ürünü ele geçirildi

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#Ankara#İl Jandarma Komutanlığı#Sahte Gıda
Ankarada 12 ton sahte gıda ürünü ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 20:39

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda, 12 bin 230 kilogram 'sahte gıda' ürünü ele geçirildi.

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Mamak ilçesinde bir iş yerinde sahte gıda üretimi ve satışı yapıldığı tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, G.K. isimli kişinin iş yerine düzenlenen operasyonda, 12 bin 230 kilogram sahte gıda ve 10 bin adet çeşitli gıda firmalarına ait etiket ele geçirildi.

G.K. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 

 

 

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#Ankara#İl Jandarma Komutanlığı#Sahte Gıda

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