AYM’de 62. yıl ve ant içme töreni

Haberin Devamı

Dün Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonu’ndaki yüksek mahkemenin 62. kuruluş yıldönümü ve yeni üye Prof. Dr. Ömer Çınar’ın ant içme törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve davetlileri, yeni başkan Kadir Özkaya kapıda karşıladı. Devletin zirvesinin katıldığı törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Çorlu tren kazası davasını izlediği için mazeret bildirerek gelmedi.

HÂKİMİN TERAZİSİ DOĞRU TARTMALI

Erdoğan, üye seçilen Çınar’ın üyelik yeminini ve kisvesinin giydirilmesi töreni ile Özkaya’nın konuşmasını takip etti. Devlet zirvesinin önünde ilk kez yaptığı yıldönümü konuşmasında, hâkimlere etki altında kalmadan özgürce karar vermeleri uyarısı yapan Özkaya özetle şunları söyledi: “Hakkın ayakta tutulması ve adaletin sağlanması bakımından en önemli sorumluluk hâkimlere düşmektedir. Hâkimin terazisi aynı biçimde, hiçbir ayrım kayrım yapmadan, hep doğru tartmalıdır. Hâkimler daima hak ve haklının yanında olmalıdır. Mesleğin vakarını korumalı fakat aynı zamanda yeryüzü gibi geniş ve alçakgönüllü olmalı, aklı ve bilimi ölçüt almalıdırlar. Örnek ahlak sahibi olmalı, kişilik ve vicdanlarını asla kirletmemelidirler. Hiçbir neden, onları hakkı ayakta tutmaktan hiçbir zaman alıkoymamalı, adaletsiz davranmaya yöneltmemelidir. Çekinmeden, endişe duymadan, iç dünyalarındaki öznel duygu ve düşünceleri de dahil olmak üzere herhangi bir dışsal etki altında kalmadan tarafsız bir tutumla özgürce karar vermelidirler.

Haberin Devamı

BU MAKAMLAR GELİP GEÇİCİ

Mahkememizin bugünlerinde olduğu gibi bir başkanın ayrılıp, diğerinin başladığı anlar bize bu makamların geçici olduğunu hatırlatmaktadır. Hiç kuşkusuz ‘Mahkeme kadıya mülk değil’ sözü kadim kültürümüzün bizi bu bilinçte tutmaya yönelik uyarılarından biridir. Anayasa Mahkemesi üyeleri olarak bizlerin de görevlerimizi, makamların geçici olduğunu unutmadan, tam bir sorumluluk duygusu ile Anayasa ve kanunlara uygun şekilde yerine getirme gayreti içinde olduğumuzun bilinmesini isterim. Anayasa’ya göre yasama, yürütme ve yargı organları arasında hiyerarşik bir ilişki olmadığı gibi yüksek yargı organları arasında da böyle bir ilişki yoktur. Her bir yüksek mahkeme, Anayasa ve kanunlarda kendilerine yüklenilen görevleri yapmakla mükelleftir. Her birinin görev ve yetkileri, işleyiş biçimleri, kararlarının nitelikleri Anayasa ve kanunlarda açık bir biçimde düzenlenmiştir. Her birinin görevlerini, Anayasa ve kanunlarda kendilerine verilen yetki çerçevesinde, Anayasa ve kanunlara uygun şekilde yerine getirecekleri tabiidir.

Haberin Devamı

İYİ BİR İLETİŞİME İHTİYAÇ VAR

Bununla birlikte anayasal organlar arasında işbirliği, düzen ve uyumun sağlanabilmesi için, bu organların insanlardan müteşekkil olması, insanın olduğu yerde her zaman için farklı yaklaşımların, farklı fikirlerin oluşabilmesinin ve ihtilaf doğabilmesinin muhtemel olması nedeniyle Anayasa ve kanunlara uygun hareket etmenin yanında, aralarında daima iyi bir iletişimin bulunmasına da ihtiyaç bulunmaktadır. ”

BÜYÜKELÇİLERDEN GÜVEN MEKTUPLARI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Honduras, Namibya, İzlanda, Mozambik, Mauritius, Nepal ve Laos büyükelçilerini Beştepe’de kabul etti. Kabulde; Honduras Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye Akredite Berlin Büyükelçisi Mauricio Arturo Bueso Chinchilla, Namibya Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye Akredite Berlin Büyükelçisi Martin Andjaba, İzlanda’nın Türkiye’ye Akredite Kopenhag Büyükelçisi Arni Thor Sigurdsson, Mozambik Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye Akredite Roma Büyükelçisi Santos Alvaro, Mauritius Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye Akredite Berlin Büyükelçisi Christelle Sohun, Nepal’in Türkiye’ye Akredite İslamabad Büyükelçisi Tapas Adhikar ve Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye Akredite BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimî Temsilcisi Büyükelçi Latsamy Keomany Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını takdim etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov’u kabul etti.