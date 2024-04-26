Tatar: İsias davasında adalete güveniyoruz

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüştüğünü belirterek, “Türk adaletine güveniyoruz” dedi. Başbakan Ünal Üstel’in de müdahil olduğu davanın ikinci duruşması Adıyaman 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Kıbrıslı çocukların avukatları, 2 sanığın tutukluluk halinin sona ermesine yol açan Gazi Üniversitesi’nden gelen teknik rapora itiraz edecek.

KKTC MEDYASI TAKİPTE

Kıbrıslı aileler, siyasi parti temsilcileri ve avukatların takip ettiği davada, aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu 3’ü tutuklu 11 sanık yargılanıyor. Davayı KKTC heyetiyle birlikte Kıbrıs medyası da yakından izliyor.