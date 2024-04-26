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Tatar: İsias davasında adalete güveniyoruz

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#KKTC#Ersin Tatar#İsias Davası
Tatar: İsias davasında adalete güveniyoruz
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 07:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat depremlerinde 35’i Kıbrıslı sporcu 72 kişiye mezar olan Adıyaman’daki İsias Otel davasının bugün başlayacak ikinci duruşmasına Kıbrıs’tan katılanlara telekonferans yöntemiyle seslendi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüştüğünü belirterek, “Türk adaletine güveniyoruz” dedi. Başbakan Ünal Üstel’in de müdahil olduğu davanın ikinci duruşması Adıyaman 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Kıbrıslı çocukların avukatları, 2 sanığın tutukluluk halinin sona ermesine yol açan Gazi Üniversitesi’nden gelen teknik rapora itiraz edecek.

KKTC MEDYASI TAKİPTE

Kıbrıslı aileler, siyasi parti temsilcileri ve avukatların takip ettiği davada, aralarında otel sahiplerinin de bulunduğu 3’ü tutuklu 11 sanık yargılanıyor. Davayı KKTC heyetiyle birlikte Kıbrıs medyası da yakından izliyor.

 

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#KKTC#Ersin Tatar#İsias Davası

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