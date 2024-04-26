Veliden kadın öğretmene saldırı 

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Sarıyer Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu’na başka bir okuldan ara dönemde gelen bir öğrencinin, başka bir öğrenciye akran zorbalığı yaptığını gören kadın öğretmen N.Ö., öğrenciyi uyardı. Bunun üzerine tepki gösteren öğrenci ‘Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz’ diyerek babası A.Ç.’yi okula çağırdı. Okula gelen A.Ç. koridorda gördüğü öğretmen N.Ö.’ye saldırdı. A.Ç.’nin tekme ve yumruklarıyla yaralanan N.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAKAN TEKİN: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; “Çocuklarımız için özveriyle çalışan meslektaşlarımıza yönelik şiddet olaylarını kınıyor, Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğretmene şiddet hadiselerine yönelik idari ve adli süreçlerin takipçisi olacağımızı değerli meslektaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşıyorum” dedi.

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Öğretmen N.Ö.’nün yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde koridorda yürüyen N.Ö., okula giren A.Ç.’nin attığı yumrukla yere düşüyor. Okulda diğer öğretmenler ve çalışanlar N.Ö.’nün yardımına koşuyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da “Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup konu tarafımızdan hassasiyetle takip edilmektedir” denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de “Kaçan şüpheli A.Ç. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. A.Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından adli makamlara sevk edilecektir” açıklamasında bulundu.



