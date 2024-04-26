Çorlu tren kazasında 6 yıl sonra adalet

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TEKİRDAĞ Çorlu ilçesinde, 8 Temmuz 2018’de meydana gelen 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davanın 29 Şubat’ta görülen duruşmasında kararın çıkması bekleniyordu. Ancak duruşma heyetteki bir hâkimin izinde olması nedeniyle ertelenmişti. Davanın dün Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 20’nci duruşmasında karar çıktı.

9 SANIĞA HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıkları ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan cezalandırırken, bazı sanıklar için ‘sicil kaydı takdiri’ indiriminde bulundu. Dönemin TCDD 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu’ya 17 yıl 6 ay, Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Turgut Kurt’a 16 yıl 3 ay, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat’a 13 yıl 9 ay, Mühendis Tevfik Baran Önder’e 10 yıl, Mühendis Deniz Parlak’a 9 yıl 2 ay, Mühendis Kubilay Başkaya’ ya 9 yıl 2 ay, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli’ye 9 yıl 2 ay, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras’a 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Heyet kararla birlikte Mümin Karasu, Nihat Aslan, Turgut Kurt ve Özkan Polat’ın tutuklanmasına da hükmetti.

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Nihat Aslan

DURUŞMADA GÖZALTI

Mahkeme heyetinin davayı sonlandırmasıyla birlikte haklarında tutuklama kararı verilen Mümin Karasu, Nihat Aslan, Turgut Kurt ve Özkan Polat, duruşma salonunda polis tarafından gözaltına alındı. Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen 4 sanık, tutuklama kararı doğrultusunda Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ

- Kazada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, kararı mahkeme salonunda diğer ailelere sarılarak kutladı. Öz, “Yüreğimize su serpildi ama bu dava burada bitmez. Üst düzey yöneticiler de yargılanmadığı sürece Çorlu tren katliamı davası kapanmayacaktır” dedi.

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SEVİNÇ GÖZYAŞI

- Kazada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, kararı mahkeme salonunda diğer ailelere sarılarak kutladı. Öz, “Yüreğimize su serpildi ama bu dava burada bitmez. Üst düzey yöneticiler de yargılanmadığı sürece Çorlu tren katliamı davası kapanmayacaktır” dedi.

DURUŞMAYI İZLEYEN ÖZGÜR ÖZEL: ‘İLK KEZ KAMU GÖREVLİLERİ TUTUKLANDI’

- Duruşma öncesi kazada ölenlerin aileleri ile bazı yaralılar, davanın görüldüğü Halk Eğitim Merkezi önüne yürüdü. Hem yürüyüşe katılan hem de duruşmayı izleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararın ardından ailelerle yaptığı basın açıklamasında özetle şunları söyledi: “Bugün burada belki de ilk kez kamu görevlilerinin ceza aldığını, tutuklandığını, halkın göstermiş olduğu büyük dayanışma sonucunda geri adım atıldığını görüyoruz. Mahkeme heyeti tarihe kendileri adına bir utanç değil, aslında hukuk için küçük ama Türkiye’deki mücadelelerin tümü için büyük bir adıma katkı sağladılar. Sadece bölge müdürlükleri nezdindeki cezalandırmalar ilk adımdır ama yeterli değildir. Buradaki kazanımın üst aşamalarda aşındırılmasına, geri gitmesine asla izin vermeyeceğiz.”

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