Duygusal duruşma

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Dilan ve Engin Polat çifti, sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezine 1 Ekim 2023’de düzenlenen 2 silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddiasıyla 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat ile şikâyetçi Banu Parlak, Küçükçekmece 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davanın ilk duruşmasında hazır bulundu.

Dilan-Engin Polat çiftinin kızı Nilda Polat ile Engin Polat’ın kız kardeşi Kübra Uzun duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşmaya siyah pantolon ve ceket ile içine beyaz tişört giyerek katılan Dilan Polat’ın makyajsız olduğu gözlendi. Engin Polat’ın tercihi de eşi Dilan Polat gibi siyah oldu. Engin Polat da siyah gömlek ve pantolon ile duruşmaya geldi. Cezaevinde farklı bölümlerde kalan Polat çifti uzun bir aradan sonra duruşma salonunda bir araya gelince duygusal anlar yaşandı. Dilan Polat eşiyle göz göze gelince ağlamaya başladı. Yan yana geldikleri an ise çift el ele tutuştu. Dilan Polat, Engin Polat’ın elini öptü. Duruşma esnasında Polat çifti aralarında konuştu. Dilan Polat, yakınlarının nerede olduğunu sordu. Engin Polat ise içeri birinci dereceden yakınların alındığını söyledi. Dilan Polat duruşma sırasında sık sık hemen arkasında oturan kızına dönerek, “Seni çok seviyorum” dedi. Dilan Polat kızına dokunmak istemesi üzerine, hâkim temas etmenin yasak olduğunu söyledi. Dilan Polat duruşma süresince ağlamaya devam etti. Hâkim, Dilan Polat’a peçete verilmesi talimatını verdi. Duruşmaya verilen arada kızına sarılarak ağladı.

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‘HİÇBİR SORUNUMUZ YOKTU’

Banu Parlak ile 6 yıllık arkadaşlıkları olduğunu belirten Dilan Polat savunmasında özetle şunları söyledi: “İşyeri kurşunlanmadan bir hafta önce benden işi için yardım ve destek istedi. Bu zamana kadar hiçbir sorunumuz yoktu. Yargılandığımız kişileri de tanımıyorum. Hatta Daltonlar çetesi beni ve eşimi tehdit etmişti. Bizi tehdit eden şahıslarla neden aynı dosyadayız bilmiyorum. Banu Parlak ile bir husumetim yoktu. Neden böyle bir konuda beni ve ailemi hedef gösterdi anlayamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum.”



Engin Polat ise “Banu Parlak’ı tanımam samimiyetim yoktu. Sadece eşimin arkadaşı olarak bilirim. Kurşunlanma olayında bir etkim yoktur” dedi.

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Banu Parlak, “O gün akşam 21.00’de Dilan beni aradı. ‘Sıla’yı içeri aldılar. Engin’i ve beni de alacaklar. Bak yapma’ dedi. O gece dükkânım kurşunlandı. Buna ilişkin bir hikâye paylaşımım oldu. ‘Dükkânım kurşunlandı, oraya gidiyorum’ dedim. Tekrar dükkânım kurşunlandı. Bu suçun mala zarar verme olduğunu düşünmüyorum. Engin beni tanımadığını söylüyor ama bizim videolarımız var. Mahkemeye sunarım” diye konuştu.

O sırada avukatına dönerek “Böyle bir şey söylemedim” diyen Dilan Polat, arkasına da dönerek “Yalan söylüyorlar” diye fısıldadı.

İfadesinin devamında Parlak şunları söyledi: “Sıla Doğu ile ilgili bir video yayınlandı. O videoyu benim yayınladığımı düşündüler. Daha sonra dükkânım kurşunlandı. Korkuyorum. Bunları Dilan Polat’ın yaptırdığını düşünüyorum, daha doğrusu Polat ailesinin yaptırdığını. 2019’a kadar biz gerçekten yakın arkadaştık. Ben güzellik merkezi açınca bütün olaylar başladı. Bu kurşunlanma olayından sonra dükkânlarım kapandı. Kendimden çok kızımın can güvenliğini düşünüyorum” dedi.

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Mahkeme, Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat’ın da arasında bulunduğu 8 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.