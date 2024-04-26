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5 milyona Jordan imzalı 3 ayakkabı

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#Ticaret Bakanlığı#Mevzuat#Ayakkabı
5 milyona Jordan imzalı 3 ayakkabı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 07:00

Ticaret Bakanlığı, mevzuata uygun şekilde gümrük işlemi tamamlanmadığı için gümrükte terk edilen ABD’li eski basketbolcu Michael Jordan imzalı 3 çift spor ayakkabıyı 5 milyon liraya satışa çıkarttı.

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Başvuru süreci devam eden 100 bin lira teminat bedeli istenen ihalede ayakkabılara henüz teklif veren olmadı. Geçen yıl Michael Jordan’ın 1998 yılında NBA final maçında giydiği ayakkabı açık artırmada satıldı. Jordan’a maçı kazandıran ayakkabı, New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada 2.2 milyon dolara  (yaklaşık 66.5 milyon TL) alıcı bulmuştu. Jordan’ın 1998 yılında giydiği bu spor ayakkabı ise 2.2 milyon dolar ile bu zamana kadar satılan en pahalı spor ayakkabı unvanına sahip oldu. Jordan’ın kariyerinin başlarındayken giydiği bir başka spor ayakkabı da 2021 yılında yapılan açık artırmada, 1.47 milyon dolara satılmıştı.

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#Ticaret Bakanlığı#Mevzuat#Ayakkabı

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