Bakan Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Hakkı Saral'ın yaptığı suç örgütü çökertildi

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen “MAHZEN-32” operasyonlarında Elebaşılığını Hakkı Saral’ın (Cezaevinde olan Ümit Saral’ın kardeşi) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 24 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz