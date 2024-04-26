Bakan Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Hakkı Saral'ın yaptığı suç örgütü çökertildi

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen “MAHZEN-32” operasyonlarında Elebaşılığını Hakkı Saral’ın (Cezaevinde olan Ümit Saral’ın kardeşi) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 24 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz
Bursa merkezli 7️⃣ ilde düzenlenen “MAHZEN-32” operasyonlarında Elebaşılığını Hakkı Saral’ın (Cezaevinde olan Ümit Saral’ın kardeşi) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 26, 2024
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 2️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz… pic.twitter.com/2ElXOrVtTp