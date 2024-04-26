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Bakan Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Hakkı Saral'ın yaptığı suç örgütü çökertildi

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#Mahzen-32 Operasyonu#Bursa#Bakan Yerlikaya
Bakan Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Hakkı Saralın yaptığı suç örgütü çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 08:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen Mahzen-32 Operasyonu'nda elebaşılığını Hakkı Saral’ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 24 şüpheli yakalandı.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen “MAHZEN-32” operasyonlarında Elebaşılığını Hakkı Saral’ın (Cezaevinde olan Ümit Saral’ın kardeşi) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 24 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz

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#Mahzen-32 Operasyonu#Bursa#Bakan Yerlikaya

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