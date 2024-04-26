İYİ Parti’de davetli krizi

Haberin Devamı

İYİ Parti, 5. Olağanüstü Kurultayı’nı yarın saat 11.00’de ATO Congresium’da yapacak. 1311 delegenin katılması beklenen kurultay öncesi taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıklar dikkat çekti. Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun, “Salonun fiziki şartları ve kapasitesi dikkate alınarak delegeler, il, ilçe ve belediye başkanlarımız ile önceki dönem vekillerimiz dışında katılımcı davet edilmemesi kararlaştırılmıştır” açıklamasını yaptı. Bu karar adaylar tarafından tepkiyle karşılandı. Tolga Akalın sosyal medya mesajında, “5 Mayıs 2016 günü karşımıza polis barikatları ve TOMA’ları çıkaranlar, bugün de seyircisiz kongre teşebbüsünde bulunuyorlar” dedi.

SALON 3 BİN KİŞİLİK

Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise, “Seyircisiz kararı tartışmaya açılmamıştır. Ne fikrimiz sorulmuş ne de konuya ilişkin bir tartışma açılmıştır” tepkisini gösterdi. Meral Akşener’in eski başdanışmanlarından Murat İde ise “Kongreye 1400 kişi davet edilecekmiş. ATO’nun salonu 3 bin kişilik” dedi.

Haberin Devamı

Kurultay Organizasyon Komitesi ise iddialara verdiği yanıtta “Delege listeleri Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’nda askıya çıkarılmış, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştır. Salon 3 bin kişi kapasitesine sahiptir. Oy kullanacak 1302 delegemiz, adaylarımızın temsilcileri, basın mensupları, sandıklarda görev yapacak üye ve müşahitler ile görevliler salon kapasitesinin büyük kısmını doldurmaktadır” ifadelerini kullandı.

USULSÜZ DELEGE İDDİASI

- Adaylardan Mehmet Tolga Akalın’ı destekleyen Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, bazı delegelerle ilgili usulsüzlük iddiasıyla Çankaya 4’üncü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulundu. Uz, 1311 kişilik delege listesindeki bazı partililerin parti üyesi sıfatına haiz olmadıklarını savundu. Çankaya Seçim Kurulu Başkanlığı ise, Uz’un bu talebini “Listede isimleri bulunanların ilgili siyasi partiye üye oldukları görülmüştür” diyerek reddetti.