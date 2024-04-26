12 yıllık yolculuki... Devriamber 25 Mayıs’a kadar 2. Meclis’te

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DEVRİAMBER isimli sergisinde Hande Fırat, babalarını erken yaşta kaybeden üç nesilden üç kadının; annesi, kendisi ve kızının bu süreçten geçerken yaşadıklarını eserlerine yansıtıyor. 12 yıl boyunca sanat eğitimi alan Fırat’ın sergisinde resim, heykel, yerleştirmeler ve dijital eserler yer alıyor. Açılışa bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hande Fırat’ın, sergisinin başarılı geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Yardımcısı Meltem Demirören, Revna Demirören, DTech Cloud Kurucusu Murat Oktay, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, D-Smart Genel Müdürü Ramazan Cin ve çok sayıda önemli isim katıldı.

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