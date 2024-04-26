Bu nasıl 23 Nisan gösterisi

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Görüntülerde, bir kız çocuğu öğrenci Dilan Polat’ın ‘enerci’ isimli şarkısını söylerken polis kostümü giyen iki erkek çocuğu öğrencinin, onu kollarından tutarak alandan uzaklaştırdığı görülüyor. Video sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Tutuklu yargılanan Dilan Polat’ın gözaltına alındığı anların taklit edildiği gösterinin, geçtiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir okulda düzenlendiği iddia edildi. Bakanlık görüntülerin yaşandığı okulun bulunması için 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Videoya sosyal medyada tepki yağdı:

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-Bu nasıl bir gösteri? Öğretmen bunu ne amaçla planladı cidden merak ediyorum.

-Bu nedir, nasıl bir rezilliktir?

-Bu gösteriyi küçük çocuklara yaptırmanın amacı ne olabilir acaba? Bu öğretmenin geleceğimiz olan çocuklara şekil vereceğini düşünürsek durum hiç iç açıcı değil.