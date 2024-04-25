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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

KENDİLERİ ÇINARLARA DÖNEN KADINLARIN HİKAYELERİ

“Basın ve sanat dünyamızın değerli temsilcileri, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Basınımızın önemli isimlerinden Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Hande Fırat’ın, kendi ifadesiyle çınarlarını kaybedip kendileri çınara dönen kadınların hikayesini anlattığı resim ve heykel sergisinin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Başarılı gazeteci kimliğinin yanı sıra, bu sergi vesilesiyle sanatçı yönünü de öğrenme fırsatı öğrendiğimiz Sayın Hande Fırat’ı tebrik ediyor, kendisine hem meslek hem de sanat hayatında muvaffakiyetler diliyorum. Sizlerin şahsında basın ve sanat camiamızın tüm mensuplarını, sergiye ilgi gösteren tüm sanatseverleri bir kez daha yürekten selamlıyorum.”

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BAKAN ERSOY: KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİNE KATILMASINI İSTERİZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da serginin açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Toplumda yer etmiş kişilerin kültür sanat üretimindeki katkıları kültür ve sanat üretiminde pay sahibi olmaları bu aslında sanatın popülaritesini artırıyor. Serginizin anlamı da çok önemli. Yağlı boya çalışmaları, video düzenlemeleri ile çağdaş sanatı yansıtmışsınız. Kültür Yolu Festivallerimize de katılmanızı isteriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bir çok vatandaşımıza, bir çok sanatçımıza örnek olur.”

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Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, DTech Cloud Kurucusu Bereket Murat Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören





YOĞUN KATILIM

Sergiye birçok isim katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, DTech Cloud Kurucusu Bereket Murat Oktay, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, D-Smart Genel Müdürü Ramazan Cin, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Nuh Yılmaz, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Yahya Coşkun, Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Üyesi İsmail Uçar, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TÜGAD Ankara Şube Başkanı Aykut Çakmaklı, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay sergiye katılan isimler oldular.

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ÜÇ NESİLDEN ÜÇ KADININ YOLCULUĞU

Fırat, “DEVRİAMBER” adını verdiği sergisinde, ailesinde babalarını erken yaşta kaybeden üç nesilden üç kadının, annesi, kendisi ve kızının bu süreçten geçerken yaşadıklarını eserlerine yansıtıyor.

Yağlıboya resimler, heykeller, yerleştirmeler ve dijital eserlerin yer aldığı sergide döngüler ölümü ve yaşamı, kökler ve çınar ağaçları babaları, ayçiçekleri ise kadınları temsil ediyor.

“DEVRİAMBER”, yoğun gazetecilik çalışmalarının yanında 12 yıldır sanat eğitimi alan Fırat’ın ikinci sergisi. Fırat’ın 2019 yılında açtığı ilk sergisinin teması da “renkler” olmuştu.

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1924-1960 yılları arasında TBMM faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ve Atatürk’ün de kürsüsüne çıktığı İkinci Meclis’in tarihi mekanındaki sergi, 25 Mayıs’a kadar gezilebilecek.

FIRAT: DÖNGÜ “DEVRİAMBER” İLE KIRILACAK

Fırat sanat yolculuğunu şu sözlerle anlattı:

“Kendimizden, ailelerimizden çok başkalarının hayatlarını yaşayan biz gazeteciler de insanız. Acılarımız, başa çıkamadığımız sorunlarımız, hayal kırıklıklarımız, mutluluklarımız, söylediklerimiz, söyleyemediklerimiz bu hayatta. Hayatımız koşturmayla geçiyor. Bu koşturma ve başkalarının hayatlarını yaşamak yeteri kadar zor. Buna bir de başka zorluklar ekleniyor. 12 yıldır bir yolculuğa çıktım ben… Bu yolculuk ikinci sergimle bir döngüyü kırmayı amaçlıyor. Annem, ben, kızım babalarımızı 18 yaşının altında kaybettik. Tam da dayanacak çınara ihtiyacımız olduğu zamanlarda... Çınarı kaybeden çınara dönüyor, biz de çınar kadınlar olduk. Annem kendinde yaşadı, sonra bende yaşadı, sonra torununda. Benim için ise tam bir ‘Kopuş’ oldu; Vazgeçtim, dünyadaki zorunlu rollerimi oynarken kendi içimde ‘Hiç oldum’. İşte bu kopuş oldu, yani derler ya ‘Yorgun geldim, yorgun gidiyorum...’ O yüzden ‘Döngü’ye döndü içim. Şimdi kırılma zamanı! Bu döngü ‘DEVRİAMBER’ ile kırılacak.”