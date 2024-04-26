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AP Türkiye raportörü: Birbirimize ihtiyacımız var

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#AVRUPA Birliği Türkiye Delegasyonu#AP Türkiye Raportörü#Nacho Sanchez Amor
AP Türkiye raportörü: Birbirimize ihtiyacımız var
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 07:00

Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinden giderek uzaklaştığını belirten Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, “Türkiye’nin Avrupa’ya, Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var” dedi.

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AVRUPA Birliği Türkiye Delegasyonu’nun düzenlediği basın programı kapsamında Türk gazeteciler, AB Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile Strazburg’daki Avrupa Parlamentosu’nda bir araya geldi. 4.5 yıldır Türkiye raportörü olarak görev yapan İspanyol siyasetçi Amor, sık sık Ankara’ya karşı sert eleştirileriyle tanınıyor. Türkiye-AB ilişkilerindeki son durumu değerlendiren ve Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amor, özetle şunları söyledi:

“Türkiye’nin Avrupa’ya, Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var. Türkiye, Avrupa’ya coğrafi yakınlığı var ancak AB üyeliği jeopolitik bir mesele değil, demokrasinin kriterleri ile ilgili.   

AİHM KARARLARI

Türkiye, Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden biri ama AİHM kararlarını uygulamıyor. Türkiye’deki demokrasinin gidişatından dolayı katılım süreci konusunda herhangi bir fasıl açmıyoruz. Şu çok net; eğer AB katılım sürecini canlandırmak istiyorsanız AİHM kararlarını uygulamak gibi çok basit şeyler yapmanız lazım.”

 

 
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#AVRUPA Birliği Türkiye Delegasyonu#AP Türkiye Raportörü#Nacho Sanchez Amor

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