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Atatürk’e hakarete 3 yıl 9 ay hapis

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#Ahmet Bostancı#Atatürk#Hapis
Atatürk’e hakarete 3 yıl 9 ay hapis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 07:00

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Ahmet Bostancı, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85’inci yıl dönümü olan 10 Kasım 2023’te, Gayrettepe’deki bir camide cuma namazında imamın Atatürk’ü anarak dua etmesi üzerine Ahmet Bostancı camiden çıktı. Yolda yürürken video çeken ve “Kafire rahmet okunmaz. Bunların arkasında namaz kılınmaz. Kafire dua edilmez” diyen Bostancı, Atatürk’e ve ona dua eden imama hakaret etti. Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Bostancı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Bostancı’nın ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan 4.5 yıla kadar  hapisle cezalandırılması istendi. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ahmet Bostancı katıldı. Mahkeme, Ahmet Bostancı’yı 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

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#Ahmet Bostancı#Atatürk#Hapis

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