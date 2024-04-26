Atatürk’e hakarete 3 yıl 9 ay hapis

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Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85’inci yıl dönümü olan 10 Kasım 2023’te, Gayrettepe’deki bir camide cuma namazında imamın Atatürk’ü anarak dua etmesi üzerine Ahmet Bostancı camiden çıktı. Yolda yürürken video çeken ve “Kafire rahmet okunmaz. Bunların arkasında namaz kılınmaz. Kafire dua edilmez” diyen Bostancı, Atatürk’e ve ona dua eden imama hakaret etti. Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Bostancı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bostancı’nın ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ahmet Bostancı katıldı. Mahkeme, Ahmet Bostancı’yı 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.