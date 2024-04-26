×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sokak köpeği saldırısından nasıl korunuruz... Gözlerine bakmayın, sabit kalın, kaçmayın

Güncelleme Tarihi:

#Köpek#Saldırı#Terapi
Sokak köpeği saldırısından nasıl korunuruz... Gözlerine bakmayın, sabit kalın, kaçmayın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 07:00

Son zamanların en büyük sorunlarından biri başıboş sokak köpeği saldırıları. Özellikle büyük şehirlerde çeteler halinde saldırıyor, ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere neden olabiliyorlar. Kendi yetiştirdiği terapi köpekleriyle okullara giderek uygulamalı eğitim veren köpek eğitmeni Cihan Akın, Hürriyet okurları için de olası bir saldırı halinde yapılması gerekenleri adım adım anlattı...

Haberin Devamı

Cihan Akın, 15 yıl önce muhasebecilik kariyerini bıraktıktan sonra İstanbul’da köpek eğitmenliği yapmaya başladı. Köpeklerin insan duygu durumuna çok iyi geldiğini keşfeden Akın, bu hissin peşinden giderek ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırladığı köpeklerin yanında; hastanelerde, huzurevlerinde, afet bölgelerinde insanlara sevgi, rahatlık ve destek sağlamak için eğitilen ‘terapi köpekleri’ yetiştirmek istedi. Aldığı eğitimler sonrası Labrador cinsi köpeği Mocha’yı terapi köpeği olarak eğitti.

Sokak köpeği saldırısından nasıl korunuruz... Gözlerine bakmayın, sabit kalın, kaçmayın


Terapi köpeğinin bir hasta çocuk üzerindeki etkilerini de oğlu Ata’nın 3 yıl önce havuzda boğulması sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecinde deneyimledi. O günden sonra iki terapi köpeği Mocha ve Mochi ile birlikte başta deprem bölgesi olmak üzere desteğe ihtiyaç duyan çocukların yanına koştu. Cihan Akın ve Çocuk Gelişim Uzmanı Şenay Kandemir şimdi okullara gidip temel eğitim çağındaki öğrencilere, köpeklere nasıl doğru yaklaşmaları gerektiğini ve olası saldırılardan korunma yöntemlerini anlatıyor. İşte o yöntemler...

Sokak köpeği saldırısından nasıl korunuruz... Gözlerine bakmayın, sabit kalın, kaçmayın


Haberin Devamı

SALDIRIRSA NELER YAPMALI

* Saldıracağını düşündüğünüz köpeğe karşı bulunduğunuz yerde sabit kalın. Kaçmaya çalışmak, köpeğe bir şeyler fırlatmak en yanlış seçenek.

* Çömelmek gerektiğine ilişkin düşünceler de yanlış tavırlardan birini doğuruyor. Biz av gibi davranırsak, o da avcı moduna giriyor.

* El kol hareketleri onları en çok uyaran hatalı davranışlardan.

* Hafif yan dönüp, hazır ol pozisyonunda beklemek gerekiyor. Köpek havlayarak geldiğinde bakmazsak ısırma ihtimali düşer.

* Isıran köpeğe çevreden vurarak müdahale edilirse daha yoğun ısırabilir.

* Çeneyi çok kuvvetli şekilde baskıladıysa; birinci yol köpeğin iki arka ayağını el arabası gibi kaldırıp köpeği ileri geri yürütmek. Burada bir iki saniye içinde çeneyi açtığını görürüz. İkinci yol ise köpeği nefes borusuna gelecek şekilde sevk kayışıyla tasmalayıp yukarı kaldırmak.

Haberin Devamı

YANLIŞ DAVRANIŞLAR

* Kuyruk bölgesine dokunmamalıyız.

* Gözlerini kapatmamalı, doğrudan göz teması kurmamalıyız.

* Çok agresif olan köpekler bu göz temasını meydan okuma olarak düşünebilir. Panik anında köpekle göz teması kurulursa karşısındakini av olarak görebilir.

* Coşkulu tavırlardan, el kol hareketlerinden sakınmalıyız.

* Ses çıkaran objelerle yaklaşmamalıyız.

TANIŞMA NASIL OLMALI

* Köpek önce güvenmeli, zarar gelmeyeceğini bilmeli.

* Bunun için koklamasına müsaade etmeliyiz.

* Sakin ve yavaş hareket edilmeli.

* Vücut dilinden stresli olmadığını anlayınca sevmeye yeltenmeliyiz.

* Boyun altı, sırta doğru olan ense diyeceğimiz yerden seversek huzursuz etmeyiz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Köpek#Saldırı#Terapi

BAKMADAN GEÇME!