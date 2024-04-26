Sokak köpeği saldırısından nasıl korunuruz... Gözlerine bakmayın, sabit kalın, kaçmayın

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Cihan Akın, 15 yıl önce muhasebecilik kariyerini bıraktıktan sonra İstanbul’da köpek eğitmenliği yapmaya başladı. Köpeklerin insan duygu durumuna çok iyi geldiğini keşfeden Akın, bu hissin peşinden giderek ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırladığı köpeklerin yanında; hastanelerde, huzurevlerinde, afet bölgelerinde insanlara sevgi, rahatlık ve destek sağlamak için eğitilen ‘terapi köpekleri’ yetiştirmek istedi. Aldığı eğitimler sonrası Labrador cinsi köpeği Mocha’yı terapi köpeği olarak eğitti.





Terapi köpeğinin bir hasta çocuk üzerindeki etkilerini de oğlu Ata’nın 3 yıl önce havuzda boğulması sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecinde deneyimledi. O günden sonra iki terapi köpeği Mocha ve Mochi ile birlikte başta deprem bölgesi olmak üzere desteğe ihtiyaç duyan çocukların yanına koştu. Cihan Akın ve Çocuk Gelişim Uzmanı Şenay Kandemir şimdi okullara gidip temel eğitim çağındaki öğrencilere, köpeklere nasıl doğru yaklaşmaları gerektiğini ve olası saldırılardan korunma yöntemlerini anlatıyor. İşte o yöntemler...





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SALDIRIRSA NELER YAPMALI

* Saldıracağını düşündüğünüz köpeğe karşı bulunduğunuz yerde sabit kalın. Kaçmaya çalışmak, köpeğe bir şeyler fırlatmak en yanlış seçenek.

* Çömelmek gerektiğine ilişkin düşünceler de yanlış tavırlardan birini doğuruyor. Biz av gibi davranırsak, o da avcı moduna giriyor.

* El kol hareketleri onları en çok uyaran hatalı davranışlardan.

* Hafif yan dönüp, hazır ol pozisyonunda beklemek gerekiyor. Köpek havlayarak geldiğinde bakmazsak ısırma ihtimali düşer.

* Isıran köpeğe çevreden vurarak müdahale edilirse daha yoğun ısırabilir.

* Çeneyi çok kuvvetli şekilde baskıladıysa; birinci yol köpeğin iki arka ayağını el arabası gibi kaldırıp köpeği ileri geri yürütmek. Burada bir iki saniye içinde çeneyi açtığını görürüz. İkinci yol ise köpeği nefes borusuna gelecek şekilde sevk kayışıyla tasmalayıp yukarı kaldırmak.

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YANLIŞ DAVRANIŞLAR

* Kuyruk bölgesine dokunmamalıyız.

* Gözlerini kapatmamalı, doğrudan göz teması kurmamalıyız.

* Çok agresif olan köpekler bu göz temasını meydan okuma olarak düşünebilir. Panik anında köpekle göz teması kurulursa karşısındakini av olarak görebilir.

* Coşkulu tavırlardan, el kol hareketlerinden sakınmalıyız.

* Ses çıkaran objelerle yaklaşmamalıyız.

TANIŞMA NASIL OLMALI

* Köpek önce güvenmeli, zarar gelmeyeceğini bilmeli.

* Bunun için koklamasına müsaade etmeliyiz.

* Sakin ve yavaş hareket edilmeli.

* Vücut dilinden stresli olmadığını anlayınca sevmeye yeltenmeliyiz.

* Boyun altı, sırta doğru olan ense diyeceğimiz yerden seversek huzursuz etmeyiz.