Çanakkale Boğazı’nda korkutan gemi yangını

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Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 römorkörleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor. İlk gelen bilgilere göre ise 1 personelin yaralandığı öğrenildi. Yaralı Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyıya getirildi. Ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi. Gemide 14 personel olduğu öğrenildi.



ÇANAKKALE VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA



Çanakkale Boğazı’nda, ’AK DISCOVERY’ isimli 107 metrelik kuru yük gemisinde çıkan yangınla ilgili Çanakkale Valiliği’nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Barbados bayraklı 107,58 metre boyundaki Ak Discovery isimli kuru yük gemisi 14 mürettebatı ile Mısır ülkesinden Bulgaristan Varna limanına giderken ilimiz Nara burnu açıklarında geminin makine dairesinde yangın çıkmıştır. Yangına Kıyı Emniyeti römorkörleri ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yangında yaralanan 1 mürettebat hastaneye kaldırılmıştır. Boğaz trafiği her iki yönden askıya alınmıştır" denildi.Öte yandan, çıkan yangında yaralanan mürettebatın durumunun ağır olduğu öğrenildi.