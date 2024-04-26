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Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını... 'AK DISCOVERY' isimli gemi Karanlık Liman bölgesinde demirletildi

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#Çanakkale Boğazı#Gemi#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 09:36

Çanakkale Boğazı’nda 'AK DISCOVERY 'isimli 107 metrelik kuru yük gemisi, makine dairesinde başlayan ve kontrol altına alınan yangının ardından römorkörle çekilerek, Karanlık Liman bölgesine demirletildi. Toplam 14 mürettebat bulunan gemide çıkan yangında yaralanan bir personel Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

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Mısır'dan Bulgaristan'a giden 'AK DISCOVERY' isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde, dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 römorkörleri sevk edildi. Toplam 14 mürettebat bulunan gemide çıkan yangında yaralanan Suriye uyruklu Obaıd Mohamadnor isimli personel Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartılarak, ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Güvenlik gerekçesiyle Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürülmesiyle birlikte boğaz trafiği normale döndü.

Yangının söndürülmesinin ardından gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Kurtarma-13 römorkörü tarafından yedeklenerek Karanlık Liman bölgesine demirletildi.

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#Çanakkale Boğazı#Gemi#Yangın

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