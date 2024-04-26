Meclis’te çocuk zirvesi

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açık platforma dönüştürdüğü Çocuk Zirvesi bu yıl, “Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk” temasıyla Meclis’te toplandı. Meclis Tören Salonu’nda dün başlayan zirvede konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş özetle şunları söyledi:

POSTMODERN KÖLELİK

“Dünya çocuklarının bugün en önemli sorunlarından birisi de öyle ‘çocuk işçiliği’ diyerek biraz da süsleyerek ifade

edilen bir meseledir, bir gerçektir. Çocuk işçiliği denilen şey postmodern çocuk köleliğidir. Dünyanın birçok yerinde 8 yaşında, 10 yaşında çocuklar maalesef vampir kapitalizmin aparatı haline getirilmiş ve maalesef ağır çalışma koşullarında inim inim inletilmektedir. Köleliği geride bıraktığımızın çok olduğunu söylüyoruz ama dünya bugün sadece çocuk işçiliği ayıbı, çocuk köleliği ayıbıyla yüzü kızarsa yeter ve artar. Çocuklarımızı 2050’nin, 2073’ün şartlarına göre hazırlamak bizim boynumuzun borcudur. Bunu özellikle çocuk politikalarımızın merkezine yerleştirmek zorundayız. Bunun için çocuklarımızın önce en üst derecede eğitim almalarının ortaya konulması, çocuklarımızın hayata ilişkin hedeflerinin güçlendirilmesi, spor, sanat başta olmak üzere birçok alandaki kabiliyetlerinin ortaya çıkarılarak bunların zenginleştirilmesi, Türkiye’yi yönetenlerin üzerindeki vazifedir.”