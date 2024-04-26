Öğretmen değil rezillik abidesi

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Konya’da bir lisede öğrenim gören 9’uncu sınıf öğrencisi S.D. (14), 18 Nisan günü ailesine, coğrafya öğretmeni M.K.’nin (55) ocak ayından itibaren kendisine ‘WhatsApp’ ve sosyal medya üzerinden mesajlar gönderdiğini, özellikle son bir aydır da mesajların cinsel içerikli olduğunu, daha önce aracıyla eve bırakırken öpmeye çalıştığını ve en son da okulda merdivenlerde elle tacizde bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine ailesi, öğretmen M.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

S.D. alınan ifadesinde, “M.K. hocamız, bir öğretmenden özel ders almak istediğimi söylediğimde, bana yardımcı olmak için cep telefonu numaramı almıştı. Sonrasında hoca, bana 3 ay kadar önce mesaj yazmaya başladı.

‘HOCA LAFINI KALDIRSAK MI’

Bir ay önce M.K. hoca, bana ‘Hoca lafını kaldırsak mı?’ dedi. Ben, öğretmen - öğrenci ilişkimiz olduğunu söyledim ama o bana sevgili olmak istediğini yazıyordu” dedi. S.D., öğretmeni M.K.’nin, kendisinin haberi olmadan sıranın üstünde duran kalemliğine bin TL ile ceketinin cebine içinde gümüş kolye, küpe ve yüzük bulunun takı seti kutusu koyduğunu, durumu fark ettikten sonra da her iki hediyeyi de iade ettiğini söyledi.

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Tutuklanan M.K. ifadesinde, “S.D. annesinin kendisini alamayacağını ve parkta taciz amaçlı kendisini bekleyen erkeklerin olduğunu, bu nedenle araçla eve bırakmamı istedi. Bu olay dışında aracıma binmedi. S.D.’ye herhangi bir şekilde kolye hediye etmedim. Ramazan ayında teneffüs esnasında S.D.’nin sınıfına girerek şahsın kalemliğinin içerisine rencide olmaması için gizli bir şekilde bin TL fitre parası bıraktım. S.D., babasının başka bir ilde yaşadığını söylemişti. Bu nedenle tamamen yardım amaçlı olarak kendisinin kalemliğine bu şekilde para bıraktım” dedi.