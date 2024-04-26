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Kadın istihdamına mor bayrak

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#Tekirdağ
Kadın istihdamına mor bayrak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Tekirdağ ve Çorlu belediye başkanlarını makamlarında ziyaret etti.

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Çorlu İlçe Teşkilatı’na da giderek üyelerle bir araya gelen Özel, buralardaki konuşmalarında yerel seçimde 5 büyükşehirde kadın aday gösterdikerine dikkat çekti ve özetle şunları söyledi: “Önümüzdeki dönem Türkiye, CHP’li belediyelerin mor bayrak uygulamasını konuşacak. Belediyelerimizden yeteri kadar kadın istihdamı yaratan, hedefleri gerçekleştiren, kadının çalışma hayatına katılımı için yeterince kreş yapan, sosyal hayata katılımının önündeki engelleri kaldıran, 0-4 yaş arası çocuğu olan kadınların ulaşımını, çocuklarının sütünü sağlayan belediyelerde, kriterleri ilan ettiğimiz belediyelerde, o belediyelere kadınların mücadelesine destek verdikleri için mor bayrak vereceğiz. Sonra da o belediyeler kadın istihdamını artıran, kadının hayatını kolaylaştıran işyerlerine mor bayrak verecekler.”

 
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#CHP#Özgür Özel#Tekirdağ

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