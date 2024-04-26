Kadın istihdamına mor bayrak

Haberin Devamı

Çorlu İlçe Teşkilatı’na da giderek üyelerle bir araya gelen Özel, buralardaki konuşmalarında yerel seçimde 5 büyükşehirde kadın aday gösterdikerine dikkat çekti ve özetle şunları söyledi: “Önümüzdeki dönem Türkiye, CHP’li belediyelerin mor bayrak uygulamasını konuşacak. Belediyelerimizden yeteri kadar kadın istihdamı yaratan, hedefleri gerçekleştiren, kadının çalışma hayatına katılımı için yeterince kreş yapan, sosyal hayata katılımının önündeki engelleri kaldıran, 0-4 yaş arası çocuğu olan kadınların ulaşımını, çocuklarının sütünü sağlayan belediyelerde, kriterleri ilan ettiğimiz belediyelerde, o belediyelere kadınların mücadelesine destek verdikleri için mor bayrak vereceğiz. Sonra da o belediyeler kadın istihdamını artıran, kadının hayatını kolaylaştıran işyerlerine mor bayrak verecekler.”