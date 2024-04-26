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İBB Başkanı İmamoğlu mahkemede ifade verdi

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#İfade
İBB Başkanı İmamoğlu mahkemede ifade verdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2015’de Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde hizmet alım işi ihalesinde yeterliliği olmayan bir firmaya ihaleyi vererek, kamuyu 250 bin 86 TL zarara uğrattıkları gerekçesiyle dava açılmıştı. İmamoğlu ve 6 eski belediye yetkilisine “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 7 yıl hapis cezası istenmişti. İmamoğlu’nun Büyükçekmece 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde 8 Ocak 2024 günü açılan ara celsede ifade verdiği ortaya çıktı.

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İmamoğlu ifadesinde, “Orada görev yapan arkadaşlarımın görev dönemi boyunca hassas ve titiz davranışlarının şahidiyim. Bahsi geçen olaylara hâkim olmak mümkün değildir ancak o dönem görev yapan arkadaşlarıma güvendiğimi beyan etmek isterim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suça konu ihaleyi hatırlamıyorum. Herhangi bir talimatım olmamıştır. Beraatimi talep ederim” dedi.

Dün görülen 4’üncü duruşmaya İBB başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı. Hâkim, Sayıştay Denetçileri tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun dava dosyasına geldiğini bildirdi. Savcı, raporun tarafsız hazırlanmadığını belirterek yeni bir bilirkişi raporu aldırılmasını talep etti. Mahkeme, savcının bilirkişi raporuna itirazının, İçişleri Bakanlığı avukatının da gelecek celse rapora karşı beyanının alınmasının ardından değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

 

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#İfade

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