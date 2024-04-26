İBB Başkanı İmamoğlu mahkemede ifade verdi

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İmamoğlu ifadesinde, “Orada görev yapan arkadaşlarımın görev dönemi boyunca hassas ve titiz davranışlarının şahidiyim. Bahsi geçen olaylara hâkim olmak mümkün değildir ancak o dönem görev yapan arkadaşlarıma güvendiğimi beyan etmek isterim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suça konu ihaleyi hatırlamıyorum. Herhangi bir talimatım olmamıştır. Beraatimi talep ederim” dedi.

Dün görülen 4’üncü duruşmaya İBB başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı. Hâkim, Sayıştay Denetçileri tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun dava dosyasına geldiğini bildirdi. Savcı, raporun tarafsız hazırlanmadığını belirterek yeni bir bilirkişi raporu aldırılmasını talep etti. Mahkeme, savcının bilirkişi raporuna itirazının, İçişleri Bakanlığı avukatının da gelecek celse rapora karşı beyanının alınmasının ardından değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.