Haftalık Burç Yorumları: 4-10 Mayıs Haftalık Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 4-10 Mayıs haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Kova burcunu 4-10 Mayıs haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.



KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar; haftaya gökyüzü yoğun trafiği ile başlıyoruz. Sizler için haftanın başlangıcı oldukça olumlu olacak ve size arzularınıza ve hedeflerinize ulaşma şansı verecektir. Özellikle geçmişinizle ilgili üzüldüğünüz ya da yorulduğunuz konularda önemli bazı gelişmelere şahitlik edebilirsiniz.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar; bu hafta gökyüzünün durumu en çok sizi ilgilendiriyor. Birçok gezegen sizde aksiyon alacak. En önemlisi güneş ve Merkür kavuşumu olacak. Bizler bu durumu her zaman önemseriz. Tabi sizlerde nasıl tezahür edecek buna siz karar verebilirsiniz. Size bu hafta çok olumlu şeyler getirebildiği gibi ani bazı şaşırtıcı olayları da beraberinde getirebilir.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler, bu hafta sizler için oldukça hareketli olurken çeşitli duygular ve durumları da beraberinde getirecektir. Bu hafta artık ay düğümlerinin sizin burcunuza geçmesiyle hayatınızda yeni başlangıçlara doğru ilerliyor olacaksınız. Ay düğümleri ilk girişleri genelde kişinin bilincine abartı ve korku verebilir.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler; bu hafta iyi bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak kişilerle karşılaşabilirsiniz. Davranışlarınızı geliştirecek ve enerjinizi artıracaksınız. Özerklik ve bağımsızlık eğiliminizin sizi abartıya ve inatçılığa götürmesine izin vermeyin.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar, bu hafta etkiler oldukça çelişkili ve duygusal temelinizi sarsacağı için bu hafta çok temkinli olmalısınız. Haftaya her şeyi daha duygusal ve abartmaya yönelik bir gerginlik içinde başlayabilirsiniz. Ancak, sosyal becerileriniz çok iyi olacaktır. Bu durum sizleri daha mutlu edebilir.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar, tüm pozitifliğinizi korumanız gereken ve olayların gelişimine iyimserliğinizle yaklaşmanız gereken bir haftadasınız. Zihninizde çelişen bazı konular sizlere ne yöne gideceğinize dair kararsızlıklar verebilir. Haftanın başında ilişkileriniz oldukça önem kazanırken 07 Mayıs’ta gerçekleşecek akrep dolunayı yaklaşan gelişmeleri hissedebileceksiniz.

TERAZİ BURCU

Sevgili Terazi, bu hafta özellikle aşk hayatınız biraz yorucu olabilir. Lakin bir aşk hayatım yok diyorsanız bu konu çocuklarınız olabilir. O da yok diyorsanız kendinizi ortaya koymak istediğiniz ama doğru anlamda sahneleyemediğiniz konularda olabilir. Bu doğum haritanıza göre şekil kazanabilecek bir şeydir.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler, bu haftanın sizler için aksiyonsuz olmadığını söylersek doğru bir öngörüde bulunmuş olmayız. Çok azınızın sakin ve pürüzsüz bir haftası olabilir ama bir çoğunuz için hareketli geçeceğe benziyor. Gökyüzündeki gerçekleşecek olaylar sizlerin karşıt burcu boğa burcunda olurken 07 Mayıs tarihin de sizin burcunuzda dolunay gerçekleşiyor.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar, bu hafta iletişim problemlerine çözümler getiriyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan tartışmalar ya da anlaşmazlıklar varsa bunları toparlayabilirsiniz. Suçluluk duygunuzdan kurtulmayı seçmelisiniz. İnatçılığınızı ve kendi başınıza yapabileceğinizi kanıtlama ihtiyacınızı kontrol edin.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar, bu hafta bazı tuzaklara ve ödüllere aynı anda denk gelebilirsiniz. Tecrübeleriniz sizlere bunu ayrıştırma fırsatı verecektir. Bu yüzden Olumlu bir şekilde başlayacaktır, ancak tutumunuza dikkat edin. Bu hafta inatçı ve hızlı olacaksınız, neden bu özelliklerinizi planlarınız ve fikirleriniz adına savaşmak için kullanmıyorsunuz?

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar, bu hafta oldukça güçlü ve size yeni fırsatlar sunabilecek bir hafta diyebiliriz. İyi günlere gitmek hep zorlu yollardan geçmeyi gerektirir. Biraz daha egonuzu arka planda tutmalı ve işleri olduğundan fazla saptırmamalısınız. Hafta boyunca ortaya çıkacak takıntılara yenik düşmeyin. Özgürlüğünüze duyduğunuz gereksiniminiz sizi riskli, aceleci ve sert bir insan haline getirebilir.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar, bu hafta size gelgitler ve aşırı duygular verebilir. Haftanın başlangıcı olumlu ve diğer insanlarla güçlü iletişimler kurma fırsatı sunacak. Bununla birlikte, bu hafta bir şeyleri kendi başınıza yapabileceğinizi ispat etmek isteyebilirsiniz