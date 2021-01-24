Haftalık Burç Yorumları: 25-31 Ocak Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Güneş ve Uranüs arasında bir kare açı meydana gelerek hiç beklemediğiniz anda yeni başlangıçlara gidebilirsiniz. Bakış açınızı geniş tutarak yürüdüğünüz yollarda emin adımlar atmalısınız. Sevgi anlayışınızda geleneklerinize bağlı kalmak ile duygusal özgürleşme arzunuz sizi zorlayabilir. Özgür düşünün. Aslan burcunun 9. derecesinde dolunay gerçekleşecektir. Yaratıcılığınızı, kendinizi ifade ediş tarzınızdaki modası geçmek üzere olan konularınızı dolunay ile birlikte sonlandırabilirsiniz. Aşk hayatınızda yeniden başlamak için geçmiş zorlukları geride bırakacaksınız.

BOĞA BURCU:

İlişkilerde kendinizi hiç olmadığı kadar agresif hissedebilirsiniz. Sizleri harekete geçirecek bu etki yeni bir başlangıç için aydınlanma yaşatabilir. Bu hafta oldukça güçlü etkilerle karşı karşıya olacaksınız. Bunlardan bir diğeri de Uranüs ve güneş arasında gerçekleşecek kare açıdır. Her an yeni bir olaya adım atmak isteyebilir. Düşünmeden kararlar alabilirsiniz. Hatalı bu davranışınız ilerde pişman olacağınız farkındalıklara neden olabilir. Yaşantınızdaki konuları düşünerek günün hızına kapılmadan olayları zamana yayarak sırayla çözüme gitmelisiniz.

İKİZLER BURCU:

Güneş/Mars/Uranüs kare açısı eski döngünüzü kırmanız açısından sizleri tetikleyebilir. Yaşanan olaylara hareket enerjisi katarak yeni bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Gerçekleri öncelikle kendiniz doğrulamalısınız. İlahi plana olan inancınız pekişerek umudunuzu daha fazla yüceltme imkânı bulabileceksiniz. Hayat felsefeniz de inancın yeri oldukça fazlalaşarak açık bir zihinle bireysel yasalarınızı korumaya alışınızı değiştirme adımına gidebilirsiniz. Korkularınız, bağlandığınız geçmişi sizlere hatırlatarak bunun üzerinize gitmenize olanak sağlayabilir. Eğer siz kendinizde bu cesareti bulabilirseniz bu durum size büyük bir başarı getirecektir.

YENGEÇ BURCU:

Haftanın ilk günü Güneş ile chiron arasında olumlu bir açı meydana gelecektir. Olumlu açının aktif olabilmesi için sizlerin bir adım atmanız gerekecektir. Korkularınızı yenerek cesaretle yürümeye başlayabilirseniz açı sizleri destekleyerek kariyer alanınızda yaralandığınız her noktayı şifa ile saracaktır. Bu hafta gökyüzü yeni bir başlangıç yapmanızı sağlayarak yeni bir döngüye ilk adıma yaklaşımınıza yardımcı olabilir. Güneş Mars karesi aktif olurken sosyal çevrenizde öfke, sinir, gerginlik türünden ruhsal etkilere zaman harcamanıza yol açabilir. Güneş/Uranüs karesi beklenmedik finansal konularınızı gündeme alabilir.

ASLAN BURCU:

Ortaklı işlerinizle ilgili statüko kararlarında değişiklikler olabilir. Özgürlüğünüzü savunurken amaçlarınız doğrultusunda ilerlediğinizi herkese göstereceksiniz. Perşembe günü burcunuzun 9. derecesinde bir dolunay gerçekleşecektir. Sonlanmaları desteklerken sizlerin bitirmeniz gereken noktalarınız da destekte bulunmanız gerekecektir. İkili ilişkilerinizde ben sen odaklı değerlerinizde, ortaklı işlerinizde tamamlanması gereken her konu dolunay etkisi ile sonlanacaktır. Oğlak burcunda Plüton ve Venüs kavuşarak sevginizdeki hizmet anlayışınızı kırarak, kendinizi de düşünmenizi sağlayacaktır.

BAŞAK BURCU:

Perşembe günü Aslan burcunun 9. derecesinde dolunay gerçekleşecektir. Bilinçaltı merkezinizin kapısı açılarak tozla kaplanmış raflar temizlenmek için dolunaya müsaade edecektir. Eskileri atarak yenilere yer açmış olacaksınız. Eski döngünüzü kırarken arkasından bakmayın ki yeni döngünüz alınganlık yapıyor olmasın. Oğlak burcunda Plüton ve Venüs kavuşum gerçekleştirerek sevgi anlayışınızda eskiye dair kırıntıları dönüşüme uğratacaktır. Sabitliğiniz ve gelenekselci yapınızı modern düzenle çatıştırmayarak dönüşüm enerjisine müsaade etmelisiniz. Sevgi anlayışınız, sevilmek istediğiniz beklentileriniz gelişecektir.

TERAZİ BURCU:

Haftanın ilk günü Güneş ile chiron arasında olumlu bir açı meydana gelecektir. Uyumlu 60 derecelik açı sadece sizlerin harekete geçmesi ile aktive olan bir açıdır. Yaralandığınız noktanın şifalanabilmesi için öncelikle sizlerin sevgi anlayışınızı, dışarıya yansıtma biçiminizi yeniden gözden geçirmeniz gerekmektedir. Sizler yenilenmek için adım attığınızda açı sizlere desteğini sunacaktır. Disiplinli bir şekilde kendinize hizmet edişinizi sorgularken düşüncelerinizi hayalleriniz ve gerçek yaşam arasında kalıp kalmadığına bakarak hayalperest bir yaklaşımda gerçekleri yüzünüze vuracaktır. Güneş/Mars kare açısı aşk hayatınız da korkularınızın artmasına yol açabilir.

AKREP BURCU:

Zor günleri zor insanlar başarı ile atlatırlar. Bunu düşünerek sakin kalmak, haftayı sizin adınıza iyileştirecektir. Salı günü çalışma koşullarınızda düzenlemelere gidebilirsiniz. Yeni bağlantılar ve kuracağınız yeni çevre ile ilgili adımlar atabilirsiniz. Çarşamba günü gerçekleşecek Mars/Uranüs kavuşumu partneriniz ya da ortaklarınıza karşı içinizdeki birikimi dökme isteği uyandırabilir. Olması gerekenler zaten olacaktır. Ancak bunlar olurken ilerisi de düşünmeli ve işlerin bir çıkmaza girmesini engelleyecek tutumlar sergilemelisiniz. Perşembe günü Neptün’ün Ceres ile kavuşması, yeteneklerinizi hayallerle süsleyerek üretim yapmak için sizi harekete geçmek için yüreklendirecektir.

YAY BURCU:

Mars/Uranüs karesi ani gelişmelere yol açabilir ve günlük rutinlerinizin etkilenmesini sağlayabilir. Çarşamba günü Güneş ve Jüpiter kavuşumu gerçekleşecektir. Perşembe günü aslan burcunun 9. derecesinde dolunay gerçekleşecektir. Felsefe anlayışınız da kararsız kaldığınız konular da sonlanmalar yaşayabilirsiniz. Arayışınızı yeniden şekillendirebilirsiniz. Oğlak burcunda Venüs ve Plüton arasında kavuşum açısı finansal konularınızı yeniden şekillendirecektir. Yatırım kaynaklarınızda dönüşüme giderek yeni alanlara geçebilirsiniz.

OĞLAK BURCU:

Güneş /Uranüs karesi ani maddi gelişmeleri tetikleyebilir. Oluşabilecek durumlara soğukkanlı cevaplar vermelisiniz. Çarşamba günü Güneş /Jüpiter kavuşarak finansal konularınızda büyütücü etkiler yapabilir. Olumlu veya olumsuz olabileceğini unutmamalısınız. Aslan burcunun 9. derecesinde dolunay gerçekleşecektir. Korkularınızı yenerek tutunduğunuz geçmiş anılarla aranıza mesafe koyarak dolunayın sonlanma gücünden yararlanmalısınız. Beklediğiniz finansal ödemeler var ise gerçekleşebilir, alacak verecek dengeniz eski durumuna kavuşabilir. Burcunuzda hareket eden Venüs/Plüton kavuşum açısı kesinleşirken ikili ilişkilerinizdeki kimliğiniz ve sevgi anlayışınız dönüşüme uğrayacaktır.

KOVA BURCU:

Yaşadığınız aydınlanma ile aşk hayatınızı sahip olduğunuz değerlerle yeniden yapılandıracaksınız. Güneş/Mars karesi aktif olurken ailenizle aranızdaki benlik kavgası büyüyebilir. Sizler olgunlukla karşılık vererek çözümü uzlaşmada aramalısınız. Güneş/Uranüs karesi hayatınızda yarım kalan konuları tamamlayarak ani gelişmelere yol açabilir. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Finansal konularınızda olumlu gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Çalışma alanınız dışında kalan saatlerde yarım kalan işlerinizi tamamlayarak günü verimli geçirebilirsiniz. Aslan burcunda gerçekleşecek olan dolunay ilişkilerde sağlam olmayan yönleri önünüze serecektir. Bazı konularda yüksek bir ego söz konusu olabilir.

BALIK BURCU:

Ütopik kavramlarla hareket ediyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Güneş/Mars karesi öfkenizi artırabilir ve stres kaynaklı rahatsızlanmanıza yol açabilir. Güneş/Uranüs karesi ani iletişimsel kazalara yol açabilir. İçinizde birikmiş olan öfke aniden patlayarak yakın çevrenizi sarsabilir. İçinizde tutuklarınızı abartmadan konuşmayı seçin. Hassaslığınız da bir artış hissedebilir, alınganlık seviyeniz oldukça yükseğe sıçrayabilir. Kendinizi bilirseniz ve güvenirseniz her şey yoluna girecektir. Perşembe günü aslan burcunun 9. derecesinde Aslan burcunda dolunay gerçekleşecektir. Hizmet odaklı yapınız ve sessiz kimliğiniz artık yeter diyerek bir sonlanmaya gidebilir