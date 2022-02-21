Haftalık Burç Yorumları: 21- 27 Şubat 2022 Haftalık Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi

23 Şubat Güney Ay Düğümü Akrep Burcunda İleri Harekette

Güney Ay Düğümü Akrep Burcunda İleri Harekette! Kelimeler kifayet kazanıyor.

Geçmişi bir karanlık yumağına dönüştüren her şey geride kalmaya hazırlanıyor. Siz bu hazırlık sürecine vereceğiniz yanıtları bir süredir düşünüyor olabilirsiniz. Artık düşünmenin değil, konuşmanın ve hafiflemenin zamanındasınız. Kaybettiklerinizi kazanmanın yolu, artık kazanmakla ilgili konuşmaktan geçiyor. Doğru olana bir dönüş yapmanız gerekiyor. Bunun için doğruların değişmesi gerekiyorsa önce onu yapmaya başlayacaksınız. Hazır mısınız? Başlıyorsunuz, hep birlikte başlıyoruz.

Koç

Sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar, 22 Şubat’ta Mars ve Neptün arasındaki destekleyici açı, sizin her zaman yapabildiğiniz devam edebilme yeteneklerinizi daha da işlevsel hale getirebilir. Size birtakım hayal kırıklıklarınız karşısında nasıl mücadele edeceğinizle ilgili ipuçları verebilir. Son vermeniz gereken şeylere, yeni bir hayale adanmak ve bunu gerçekleştirmek için çalışmakla son verebileceksiniz.

Boğa

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, Şubat’ın son haftasına Ay’ın Akrep burcundaki seyriyle başlayacaksınız. İlişkilerinizle ilgili tutumlarınız önemli olabilir. Gizlediğiniz ya da zamanını beklediğiniz bazı konularda düşüncelerinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Güney Ay Düğümü’nün de Akrep burcunda ileri hareketine geçmesiyle birlikte, her şeyi açığa çıkarmak ve yeni, kesin kararlar vermek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde yeni bir sayfa açmak üzeresiniz.

İkizler

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 24 Şubat’ta Ay Yay burcunda ilerleyecek ve yönetici gezegeniniz Merkür ile önemli bir görünüm yakalayacak. İyi niyetli olmadığını bildiğiniz insanlara, çalışma ortamınızda ya da ilişkilerinizde sizi zor durumda bırakmaya çalışan kişilere karşı kendinizi savunmak isteyebilirsiniz. Hakkınızı ve itibarınızı korurken haklıyken haksız duruma düşeceğiniz tutumlardan, kelimelerden uzak durmaya çalışmanızda fayda var.

Yengeç

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Ayın son haftasına girerken yönetici gezegeniniz Ay’ın Jüpiter ile yapacağı kare açı, duygusal konularda hassas olmanızdan dolayı abartılı tepkiler vermenize neden olabilir. Hislerinizi açığa çıkarırken içinde bulunduğunuz durumu zorlaştırmayacak bir tutum sergilemelisiniz. Sakin kalmanız, olayları büyütmemeniz sizin faydanıza olacaktır.

Aslan

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 23 Şubat’ta Güney Ay Düğümü ‘nün Akrep burcunda ileri hareketine başlaması ailevi konuları, ailenizin geçmişini ve eski günleri gün yüzüne çıkarabilir. Evinizle ilgili düzenlemeler yapabilir, bir taşınma veya geri dönüş işleriyle ilgilenebilirsiniz. Bu düzenlemeleri şimdi yapmanın, ilerleyen günlerde hayatınızı kolaylaştıracağını düşünmelisiniz. Bir tepki vermeden önce olaylara bakacağınız doğru açıyı bulmayı deneyin.

Başak

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Güney Ay Düğümü ‘nün 23 Şubat’ta Akrep burcundaki ileri hareketiyle eğitim ve iş fırsatlarıyla ilgili konular gündeminize gelebilir. Birtakım sorunları çözmekle uğraşabilir, seyahat planları ve sözleşmeli konularda destek almak isteyebilirsiniz. Farklı insanların fikirlerine uyum sağlamayı, kalıplarınızın dışına çıkmanız gerektiğini anlıyorsunuz.

Terazi

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Güney Ay Düğümü ‘nün Akrep burcundaki ileri hareketi size profesyonel iş hayatınızla ilgili üzerini örttüğünüz konulara eğilmenizi hatırlatabilir. Ortaklı işler, işin uzmanından destek almak ve elinizdekini paylaşmakla ilgili değer yargılarınızı değiştirebilirsiniz. Kazançlarınızın yalnızca maddi yönde olmaması gerektiğini anlıyor, bunu uygulamanıza engel olan konularda çözüm buluyorsunuz.

Akrep

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 23 Şubat’ta Ay’ın burcunuzda olması, burcunuzdaki Güney ay düğümünün de ileri hareketine başlaması artık geçmişteki hatalarınızdan kopmanız için sizi destekliyor. İlişkileriniz konusunda bazı geri dönüşler yaşayabilir, sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Konuşulması gerekenleri konuşarak defterleri kapatmaya hazır olun. Değişiyorsunuz ve bu sizi eskisi gibi rahatsız etmediği gibi, asıl ihtiyacınızın bu değişim olduğunu da size gösterecektir.

Yay

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Akrep burcundaki Güney Ay Düğümü’nün ileri hareketiyle birlikte hem mental hem de ekonomik koşullarınız konusuna gereken özeni göstermeye hazırlanıyorsunuz. Hayallerinizi ve gerçeklerinizi birbirinden ayırmamalısınız. Sağlığınızla ilgili ihmal ettiğiniz konular yoksa bile, aldığınız önlemleri sürdürmeli ve gerektiği noktada farklı seçenekleri de değerlendirmeye almalısınız.

Oğlak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Güneş’in burcunuzdaki gezegenlerle yapacağı destekleyici açı, şubat ayının son haftasına girerken hayatı sizin için daha kolay hale gelebilir. Kendinize zaman vermek ve yaşadıklarınızla ilgili çıkarımlarınızı kazançlı bir yatırıma dönüştürmek için oldukça ideal bir haftadasınız. Gelen iş tekliflerini değerlendirmeye almanızda fayda var. Her zaman sadece zorluklarla karşılaşmayacağınızı bilerek, sizi zorluklardan çıkarak fırsatları görerek yaşamayı tercih edin.

Kova

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Güney Ay Düğümü 23 Şubat’ta Akrep burcunda ileri hareketiyle birlikte çalışma ortamınızda sizi yanıltan ya da yanlışa sürükleyen konularla ilgilenebilirsiniz. Her şeyin açığa çıkmasıyla birlikte bazı alanlardan çıkmanız, yeni çalışmalara yönelmeniz mümkün olabilir. Süreç içerisinde ailenizi ihmal ettiyseniz bunu telafi etmek için farklı bir planlama ve zaman yönetimine gidebilirsiniz. Aldığınız desteklere gereken değeri vermelisiniz.

Balık

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, hafta başında kesinleşecek olan Mars Neptün Üçgeni, Jüpiter Uranüs üçgeni ruhsal gelişiminiz konusunda sizi oldukça destekliyor. Hafifleyeceğiniz, ne yönde olmanız gerektiğini göreceğiniz sürprizler yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizden önemli destekler alabilir, size kazanç getirecek girişimlerinizi sonuçlandırabilir, önemli yatırımlara imza atabilirsiniz.