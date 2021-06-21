Haftalık Burç Yorumları: 21-27 Haziran Haftalık Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Haftanın Gündemi



● 21 Haziran Güneş Yengeç

● 23 Haziran Merkür Düz Hareketi

● 24 Haziran Oğlak Dolunayı

● 25 Haziran Neptün Retrosu

● 27 Haziran Venüs Aslan Burcunda



KOÇ BURCU:

Haftaya Güneş’in Yengeç burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Aile yaşantınıza daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Bazı bağların ve evinizle ilgili konuların gündeminizde yer etmesi söz konusu olabilir. Venüs’ün Aslan burcuna geçmesi, haftanın tüm yorgunluğunu atacağınız alanlara sizi yönlendirebilir. Yeteneklerinizin size yaptıracakları sizi daha görünür ve önemli kılacaktır.

BOĞA BURCU:



Yakın çevreniz, kardeşleriniz ile olan ilişkilerinizin canlanacağı ve hareketli geçireceğiniz bir dönemdesiniz. Yeni fikirlerinizi hayata geçireceksiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs’ün Aslan burcuna geçmesi, aile ve ev hayatıyla ilgili konuları, burada yapacağınız bazı düzenlemeleri işaret ediyor.

İKİZLER BURCU:



Finansal konularda olumlu gelişmeler yaşayabileceğiniz ve yeni hamleler yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Sizi siz yapan her şeye sıkı sıkı tutunabilirsiniz. Neptün’ün Balık burcunda geri hareketine başlamasıyla, iş hayatınız ve hedeflerinizle ilgili bazı konularda değişikliğe gidebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU:



Haftaya Güneş’in burcunuza geçişi ile başlıyorsunuz. Kişisel olarak göz önünde olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Motivasyonunuz hem hayata bakışınızı hem de ilişkilerinizi iyi yönde besleyecektir. Parmakla gösterileceğiniz günlerden geçebilirsiniz. Maddi anlamda kazanç sağlayacağınızı düşündüğünüz ve bir süredir beklettiğiniz konuları hayata geçirebilirsiniz.

ASLAN BURCU:



Haftaya yönetici gezegeniniz Güneş’in Yengeç burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Gizli ve karanlıklar içindeki her konuyu öğrenebilir, size karşı iyi niyetli olmayan kişilerin varlığından haberdar olabilirsiniz. Kendi içinizde bir temizliğe gidiyorsunuz. Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunay ile günlük çalışma koşullarınızda değişikliğe gidebilir, veriminizi yükseltecek projelere başlayabilirsiniz. Artık kararlarınız hem günlük hayatınızı hem de sağlığınızı destekleyecek yönde olacaktır.

BAŞAK BURCU:



Yoğunluğunuz ve zorunluluklarınızın ödüllerini toplamaya başlıyorsunuz. Özellikle sosyal hayattaki yerinizle ilgili bir düzenlemeye gidebilir, kendinizi daha görünür kılacağınız çalışmalar yapabilirsiniz. Bazı sabit fikirleri değiştirme kararı alabilir, müsaade ettiğiniz konularda özgürleşmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU:

Haftaya Güneş’in Yengeç burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Toplum önünde ışığınızın parlayacağı bir döneme giriyorsunuz. Hitabetiniz güçlenebilir, bu durum kariyerinize de olumlu yönde etki edebilir. Yönetici gezegeniniz Venüs haftanın son gününde Aslan burcuna geçiyor. Sosyal çevrenizi genişletebilir, yeni ortamlar ve insanlar kendinize katacağınız değeri işlemeniz konusunda sizi destekleyebilir.

AKREP BURCU:



Geçmişin özlemi, bazı anıları yeniden canlandırabilir. Uzak mesafelerle ilgili konularınız ve seyahat tercihleriniz üzerinde kafa yorabilirsiniz. Bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz, burada üzüntü ve intikam duygusu üzerinde durmadan dersinizi alıp devam etmeniz gerektiğini kendinize hatırlatmalısınız.

YAY BURCU:



Haftaya Güneş’in Yengeç burcuna geçişi ile başlıyorsunuz. Endişe duyduğunuz, korktuğunuz meselelerin üstesinden nasıl geleceğinizi daha iyi görebilirsiniz. Kısa vadeli maddi beklentileriniz gerçekleşebilir, burada daha önce aksayan konular varsa olayın kaynağına inebilirsiniz.

OĞLAK BURCU:



İkili ilişkilerinizde hareketli bir dönem başlıyor, yalnızlığınızın nedenlerini anlıyor ve hayatınızı buna göre şekillendirmeye gayret gösteriyorsunuz. Burcunuzda gerçekleşecek dolunay, hayata bakışınız konusunda size önemli gerçekler sunabilir. Kişisel alanınızda sonlandırmak istediğiniz her konuda tamamlanma yaşayacaksınız.

KOVA BURCU:

Oğlak burcunda gerçekleşecek dolunay ile kendi içinizde hazırlığını tamamlamak üzere olduğunuz sorumluluklarınızı nihayete erdiriyorsunuz. Yeni bir sayfa açıyor, artık ne yönde adım atmanız gerektiğini daha iyi anlıyorsunuz. Gizli kalan ya da sizin gizlediğiniz bazı konularla yüzleşmeniz gerekebilir.

BALIK BURCU:



Kendinizi dış dünyaya daha parlak bir şekilde lanse edebilirsiniz. Yeteneklerinizi ortaya koymak ve bunlardan keyif almak en çok konuşulan konulardan biri olabilir. Merkür’ün ileri hareketi sayesinde aileniz, aile gibi yakın hissettiğiniz kişiler ile iletişiminizde normale dönüyorsunuz.