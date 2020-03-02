Haftalık Burç Yorumları: 2-8 Mart Haftası Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 2-8 Mart haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Kova burcunu 2-8 Mart haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Egonuzu bir kenara bırakın ve sevdiklerinize ya da partnerinize zaman ayırın. BekArsanız, sevdiğiniz insanlarla güzel anlar geçireceksiniz. Dikkatli seçimler yapın ve her dürtünüze teslim olmayın. Bu hafta sizi yoran her şeyi geçmişinizde geride bırakmaya karar verirseniz işleriniz yoluna girecektir. Gelecekteki planlarınızla mutlu bir şekilde meşgul olacaksınız.

BOĞA BURCU

Yakın arkadaşlarınız veya birebir ilişki içinde olduğunuz kişilerle yaptığınız ortak işleriniz varsa bu hafta bir sonuçlar sizler için önemli olacaktır. Aşk ve ilişkiler bağlamında ise sürprizlerle dolusunuz. İşler her an düşündüğünüzden farklı gelişebilir. Huzurlu bir sonuca giden yolunuzu tatlı bir şekilde konuşa konuşa yönetmelisiniz. İlişkinizdeki özgürlük ihtiyacınızı isyankarlık boyutuna taşımak size yanlış kararlar verdirtebilir.

İKİZLER BURCU

Bu haftayı da sakince atlatırsanız sonraki haftalarda ile sizi strese sokan zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyacınız olan desteği bulacaksınız. Sadece ilişkileriniz konusunda dikkatli olmalısınız ve partneriniz tarafından yanlış anlaşılacak konularda olmamalısınız. İç kargaşanızın evde çatışmalar yaratmasına izin vermeyin. Bu hafta yeni insanlarla tanışırken dikkatli olun. Kendinizi henüz hazır hissetmiyorsanız, yeni ilişkilere acele etmeyin.

YENGEÇ BURCU

Yeni ilişkiler sizi heyecanlandıracak ve tekrar gülümsetmenizi sağlayacaktır. Bu hafta önemli şeyler başaracaksınız. Risk almaktan, yöneticiniz ile görüşme yapmaktan ya da devletle ilgili işlerinizde yeni taleplerde bulunmaktan çekinmeyin. Kendinize ait olanı talep etmeye cesaret edin. Mali durumunuzda, sizi strese sokan hukuksal durumları artık bu hafta çözün.

ASLAN BURCU

Bu hafta ikna kabiliyetiniz ve pozitif enerjiniz size birçok yeni tanıdık sağlayacaktır. Mümkün olduğunuz kadar eğlenin ve geçmiş bağlılıklarınızla ilgilenmeyin. Hedeflerinize doğru adımlarınızı düzenleyin ve haftaya ilişkin yükümlülüklerinizi planlayın. Finansmanınızda, giderlerinizi kontrol edin ve şimdilik yeni yükümlülükler üstlenmeyin.

BAŞAK BURCU

Bu hafta olmanız gereken şey sadece 'kendinizdir'. Kendiniz olun ve kimsenin yaptırımları ile ilgilenmeyin. İş yerinde, organize ve disiplinli olmaya çalışın. Bir yerden bir yere taşınmayın veya sizi daha sonra strese sokabilecek şeyler yapmayın; yerine, sorumluluklarınızı yerine getirmenizi sağlayacak bir planlara sadık kalın. Paranızı özenle ve dikkatli kullanın.

TERAZİ BURCU

Bu hafta yeni insanlarla tanışmanız veya yeni iş projelerine dahil olmanız çok geliştirici olabilir. Belki de bu hafta tanıştığınız kişi ile bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Uzun süredir parasal anlamda durgun olan durumları çözmeyi başaracaksınız, çünkü şu anda bunu yapabilme yeteneğiniz var. Finansmanınızda, gelecekte size zarar verebilecek şeyler yapmayın. Kendinizi çok iyi tanımadığınız insanlardan koruyun.

AKREP BURCU

En iyi olduğunuzu düşündüğünüz şeyi yapmalı ve sizi en temel ihtiyaçlarınızı karşılama konusunda motive edecek ne yapmalısınız bunlarla ilgilenin.05 Martta Venüs’ün Boğa burcuna geçmesiyle ilişkinizle ilgili olarak kafanızın içindeki bazı şeyleri netleştirmeye çalışın. İlişkinizi geliştirin, daha iyi ve daha güçlü hale getirin ve geçmişin gölgelerinden kurtulup geride bırakmaya çalışın. Parasal konularda bazı zorluklar son buluyor olacak.

YAY BURCU

Eşinize ya da ortağınıza büyük bir açıklama yapmadan önce çok dikkatli düşünün. Geçmişte kariyerinizde verdiğiniz çabanın bu hafta meyvesini alabilirsiniz. Geliriniz artabilir. İçinde bulunduğunuz bir proje bu hafta ani ve beklenmedik bir dönüşe neden olabilir. Beklemediğiniz sürprizlere bu hafta hazırlıklı olun. Yakın bir komşunuz ya da yakın bir arkadaşınız sizleri bir konuda suçlayabilir. Bu noktada açıklayıcı olmalısınız.

OĞLAK BURCU

Günlük yaşamının zorlukları yüzünden ikiniz arasında mesafe oluşmasına izin vermeyin. Diğer problemlerinizi bir süre kenara bırakın. Kişisel yaşamınızı bu hafta değiştirmeli ve yenilikler içine girmelisiniz. Sürekli engelleniyormuş hissinden vazgeçmeniz gerekmektedir. İşleri düzene sokmaya ve işlerinizi daha iyi organize etmeye çalışın. Önemli risklerden kaçının ve yaptığınız programlara ayak uydurmaya çalışın.

KOVA BURCU

Bu hafta artık belirli planlar içinde olmalısınız. Yakın bir arkadaşınızla bir konuda hesaplaşmak isteyebilirsiniz. Ya da bir ilişki içinde bunu hissedebilirsiniz. Sevdiklerinize daha fazla dikkat edin, şu anda size ihtiyaçları var. Kararlarınızda bu hafta dikkatli hareketler yapmalısınız Eşinizle aranızdaki bazı gerginlikler sizi endişelendirecek ve hatta hatırlamak istemediğiniz şeyleri hatırlatabilirler.

BALIK BURCU

Hafta sonu boyunca güzel bir yere kısa, keyifli bir yolculuk yapın ve kendinizi şarj edin. Geleceğinizle ilgili planlarınızı düşünün. Aşk hayatınızda, ilişkinizin yolunu tıkayan durumları iyileştirebileceksiniz. Kendinizi özgürce ifade edin ve sevdiklerinize duygularınızı belli edin. İş yerinizde, birçok değişiklik gerçekleşmek üzere olabilir. Gözlerinizi açık tutun ve sonuçlardan emin değilseniz acele kararlar vermeyin.