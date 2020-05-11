Haftalık Burç Yorumları: 11-17 Mayıs Haftalık Burç Yorumları

Burç yorumlarınızı Uzman Astrolog Aygül Aydın açıkladı! 11-17 Mayıs haftası burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bu hafta hangi burçlar nasıl davranmalı? Kova burcunu 11-17 Mayıs haftası neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı.

KOÇ BURCU

Sevgili Koçlar haftaya hareketli başlıyorsunuz. Kariyerinizde kendinizi göstermek istediğiniz konularda yaşadığınız yoğunluk sizi hafta boyunca gergin hissettirebilir. Özellikle iş yaşantınızda mücadele etmeniz gereken konular ön planda olacak. Kendinize acil bir yol haritası çıkartarak hemen sisteme dahil olmak isteyeceksiniz.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar haftaya önemli etkilerle başlıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Venüs 13 Mayıs Çarşamba günü gerileme hareketine başlıyor. Hayatınıza dair gerçekleştirmek isteyip de başlatamadığınız ciddi projelerinizde fark edilen taraf olmanıza çok az kaldı. Sizin de beklemediğiniz bir olay bu hafta çok sürprizli bir şekilde gerçekleşebilir.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler haftaya hareketli başlıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün İkizler burcuna geçiş yapması ve sizin burcunuzda gerilecek Venüs’ün etkilerini oldukça güçlü hissedeceksiniz. Bu hafta, sizi finansal anlamda zorlayan problemlerden kurtulmanız için gayret sarf etmeniz gerekiyor. Geçmiş borçlarınızı ödemeniz gereken bazı sorunlar ve uyarılarla karşılaşabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler haftaya yoğun başlıyorsunuz. Özellikle geçtiğimiz hafta oluşan dolunay sizleri ilişkilerde önemli kararlar almaya doğru götürmek zorunda bırakmış olabilir. Var olan ilişkileriniz ile ilgili önemli bir konuşma yapmanız gerekebilir. Yapacağınız ciddi konuşmalar geleceğe yönelik kararlarınızı önemli ölçüde etkileyecektir.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar haftaya çalışma ortamınız ve çalışma arkadaşlarınızla olan iletişimleriniz de bazı gerginlikleri yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi ispatlamanız gereken konular karşısında, dozunda özgüven sergilemelisiniz. Eskiden geciktirmek zorunda kaldığınız sorunları artık ortadan kaldırma zamanı geldi.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar haftaya orijinal kararlar alarak başlayabilirsiniz. Hayatınızı ve geleceğinizi şekillendirmeniz adına en önemli hafta diyebiliriz. Aşk hayatınıza dair önemli gelişmeler yaşanabilir. Aşk hayatınızda sizin karşı taraftan beklentilerinize karşılık bulabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler bu hafta, uzun zamandır yapamadığınız mücadelelere hızlı bir şekilde giriş yapmanız gerekebilir. Bu zamana kadar ertelediğiniz kariyer planlarınızda bazı yüzleşmeler yaşayabilir bu yüzden kendinizi biraz kötü hissedebilirsiniz. Fakat her şeye rağmen motivasyonunuzu düşürmeden girişimlerinizi başlatmalısınız.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler, bu hafta uzun zamandır toparlamaya çalıştığınız fakat bir türlü başarılı olamadığınız konularda önemli kararlar alma eşiğindesiniz. İkili ilişkilerde bazı kararlar alıp uygulamanın artık zamanı geldi. Hayatınıza dahil olan olaylara yansımasıyla fark ediyor olacaksınız.

YAY BURCU

Sevgili Yaylar, Bu haftaya kendinizi ruhsal anlamda biraz gergin hissederek başlayabilirsiniz. Kendinizi ve hedeflerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak kişilerle tanışabileceğiniz bir hafta içindesiniz. Geçmişte çözmediğiniz problemleriniz sizi bir an stres altına almasına izin vermemelisiniz.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar, hafta boyunca hayatınızda bir türlü netlik kazandıramadığınız her sorunu ve konuyu masaya yatırıp çözümlemek isteyeceksiniz. Bu konuda sizlere yardımcı olacak birçok fırsat, karşınıza çıkmış olacak. Güçlü dostluklarla iş birliklerinizi pekiştirmek isteyeceksiniz. Kariyerinizde ters tepen beklentilerinizi artık bitirmenin ve yolunuza bakmanın zamanı geldi.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar, hafta boyunca çalışma hayatınızda size yüklenen sorumlulukların artık başarıya ulaştığını gözlemleyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızın desteği ile üstlerinizin övgüler alabilirsiniz. İş hayatınızda bazı değişimler bu hafta gündeminizin en önemli konusunu oluşturabilir. Hafta ortasından itibaren yapacağınız görüşmeler önemli bir hal alabilir.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar, hafta boyunca hayatınızda iletişimin gücünü daha iyi anlayacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. İletişimlerde daha aktif bir rol üstlenmeniz gerekebilir. Özellikle, kariyer hayatınızda bazı fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Bu hafta yaşanacak aşk hayatınıza ilgili başlangıçlar sizleri heyecanlandırabilir.