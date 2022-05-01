Aylık Burç Yorumları: 2022 Mayıs Ayı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Ayın Gündemi

• 1 Mayıs Pazar saat 00.13’te Jüpiter ve Venüs, Balık burcunda kavuşuyor. İlişkilerde bol şanslı olduğun bir zaman dilimi. Tabii şanslı ve mutlu hissetmek için beklentini azaltmak çok doğru olacak. Romantik karşılaşmalara hazır ol.

• 2 Mayıs Pazartesi saat 19.11’de Venüs, Koç burcuna geçiyor. Hızlı ilişkiler ve hızlı kazanımların başlayacağı zaman. Sevgiyi de paranı da tüketme. İlişkilerde ani yaklaşımlarla çok etkileyici görüneceksin.

• 5 Mayıs Perşembe saat 10.21’de Güneş ve Uranüs, Boğa burcunda kavuşuyor. Kendini yüksek heyecan içinde hissedebilirsin. O çok istediğin şeye adım adım yaklaşıyorsun.

• 10 Mayıs Salı saat 14.47’de Merkür, İkizler burcunda geri hareketine başlıyor. Yalnızlık korkun artabilir. Bu dönemi, sana huzur vermeyen insanları hayatından çıkartarak kullanabilirsin. İleriyi planlamak ve belirli testler yapmak için doğru zaman.

• 11 Mayıs Çarşamba saat 02.22’de Jüpiter, Koç burcuna geçiyor. İdeolojilerini oluşturduğun ve istediklerini elde etmeyi başardığın harika bir dönem içine giriyorsun. Zevkle istediklerinin peşinden git.

• 15 Mayıs Pazar saat 15.12’de Venüs ve Kiron, Koç burcunda kavuşuyor. Kendini yıprattığın hiçbir şeye değmediğini gördüğün bir zaman olabi- lir. Bir kalp ağrısı anı olabilir. Nerede kırıldığını sana gösterebilir. Kalbini iyileştirme fırsatı geliyor.

• 16 Mayıs Pazartesi saat 07.12’de Akrep burcunda bir Ay Tutulması gerçekleşiyor. Aldığın yaralar bir hediyeye dönüşüyor. Yaraların artık ortaya çıkan yeteneklerin oluyor. Utangaçlık sessiz bir güvene, öfke tutkuya, özdeğer eksikliği bilgeliğe dönüşüyor. Her şeyin bir sebebi vardır…

• 18 Mayıs Çarşamba saat 09.32’de Mars ve Neptün, Balık burcunda kavuşuyor. Acıyı hissetmek yerine kendimizi meşgul etmeyi seçiyoruz. Bir ilişkiden başkasına atlıyoruz. Bazen fazla alışveriş yapıyoruz ya da aşırı yiyor içiyoruz ama acıyı hissetmek yerine her şeyi yapıyoruz. Bazı acılardan kaçılmaz. Acını sev!

• 21 Mayıs Cumartesi saat 04.23’te Güneş, İkizler burcuna geçiyor. Arkadaşlıkların, sosyalliğin ve enerjin değişiyor. Bu dönemi yeni insanlar tanıyarak geçirmek çok güzel olacaktır.

• 21 Mayıs Cumartesi saat 22.17’de Güneş ve Merkür, İkizler burcunda kavuşuyor. Negatif duyguların, üzüntünün ve kalp kırıklığının hayatın bir parçası olduğunu ve kılık değiştirmiş bir nimet olduğunu kabul ettiğinde, sonunda kalbini iyileştirebilirsin.

• 23 Mayıs Çarşamba saat 04.15’te Merkür, Boğa burcuna geçerek retro hareketine devam ediyor. Kalbinin kırılması hevesini kırmasın.

• 25 Mayıs Çarşamba saat 02.18’de Mars, Koç burcuna geçiyor. Aldığın yara kurtulman gereken bir şey değildi, bunun bir nedeni vardı. Şimdi o yarayı iyileştirme zamanı! Rota yeniden hesaplanıyor.

• 28 Mayıs Cumartesi saat 17.46’da Venüs, Boğa burcuna geçiyor. Sana kendini mutlu hissettiren insanlarla olmayı seç. Bazı gerçekleri kabul edersen hayatın daha hızlı güzelleşir.

• 29 Mayıs Pazar saat 13.30’da Jüpiter ve Mars, Koç burcunda kavuşuyor. Uzun zamandır güzel şeyler için çabalayanların zafer elde ettiği bir dönem. Kendini daha ileriye taşımak için hiçbir mücadeleden kaçınma. Finansal gelirlerini arttırabilirsin.

• 30 Mayıs Pazartesi saat 14.30’da İkizler burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Parasal konularda önemli yeni adımlar içinde olabileceğin bu dönemi iyi değerlendir. Bu çok şanslı bir Yeni Ay! Mükemmel bir eşleşme ya da mükemmel bir iş teklifi neden olmasın.

KOÇ BURCU

Venüs’ün burcunuza geçmesiyle kendinizi mental ve fiziksel olarak zinde hissedeceğiniz, enerjinizin ve ışığınızın parlak olacağı bir döneme giriyorsunuz. Cesur ve enerjik haliniz ilişkilerinizde de etkisini gösterecek; yeni bir ilişkiye başlamak, yeni insanlarla bir araya gelmek bu dönemin en önemli gündem maddesi olacaktır. Kazanç kaynaklarınız ve iş olanaklarınızda şaşırtıcı gündemleriniz olabilir. Kendinizi farklı bir işin hazırlığını yaparken bulabilir, zorla sürdürdüğünüz çalışmalardan sıyrılabilirsiniz.

BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, yönetici gezegeniniz Venüs’ün önce Balık burcundaki Jüpiter ile kavuşumu ardından da Koç burcuna geçmesi, bu aya sizi oldukça yoğun bir gündemle başlatıyor. Maddi açıdan kazanç elde edeceğiniz fırsatlarla ve insanlarla karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevrenizden gelecek teklifler, çabalarınızın görülmesi söz konusu olabilir. Güneş ve Uranüs’ün Boğa burcundaki kavuşumuyla birlikte, hayatınızla ilgili önemli dönüm noktalarını fark edebilirsiniz. Yeni bir düzene geçmek üzereydiniz, bu kavuşumla bunu nasıl sağlamlaştıracağınızı görebilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Jüpiter ve Venüs’ün Balık burcundaki kavuşumuyla iş hayatınızda hem kazanç elde edeceğiniz hem de yerinizi sağlamlaştıracağınız bir döneme giriyorsunuz. Kendinizi ve yaptığınız işleri ortaya koyacağınız ve bu sayede yeni kazanımlar elde edeceğiniz fırsatlarınız olabilir. Dikkatleri üzerinize çekecek olmanız duygusal konularda da etkileşimler oluşturabilir. Jüpiter’in Koç burcuna geçmesi, hedefleriniz ve projeleriniz harekete geçmeniz için sizi yüreklendirecektir. Sesini duyurmak, fikirlerinizi ilan etmek ve bunları somutlaştırmak için birçok imkanınız olabilir.

YENGEÇ BURCU

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, Venüs ve Jüpiter’in Balık burcundaki kavuşumundan oldukça iyicil bir etki alabilir ve kendinizi hayata dahil etme konusunda daha esnek, daha inançlı hissedebilirsiniz. İlahi adaletin yaşantınıza nasıl etki edeceğine şahitlik edebilirsiniz. Akrep burcunda gerçekleşecek Ay tutulmasıyla birlikte aşk hayatınızdaki tutumlarınız, sevgi ve mutluluk anlayışınız üzerine kafa yorabilirsiniz. Bu da size nasıl bir ilişki yaşamalı, karşınızdaki kişiye nasıl bir tutum sergilemelisiniz sorularına yanıt verebilir.

ASLAN BURCU

Balık burcundaki Venüs ve Jüpiter’in kavuşumu size finansal açıdan yüz güldürecek birtakım gelişmeler yaşatabilir. Ekonomik kaygılarınızdan sıyrılıyorsunuz. Eşinizden ya da ailenizden gelecek olan imkanlar ya da desteklerle sadece kendinizi toparlamakla kalmayabilir, yeni bir atılıma da gidebilirsiniz. Uranüs’ün yönetici gezegeniniz Güneş ile Boğa burcunda kavuşuyor. Yaptığınız iş ya da bulunduğunuz konum her ne olursa olsun, artık kendinizi ortaya koymanız gerektiğini anlıyorsunuz.

BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, işlerin lehinize döndüğünü göreceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Jüpiter ve Venüs’ün Balık burcunda birlikte olması, çevrenizdeki insanlardan ve kuracağınız ilişkilerden iyi yönde besleneceğiniz gelişmeleri beraberinde getiriyor. Evlilik ve kariyer hayatınıza doğrudan etki edecek, hayallerinizi ortak olacağını düşündüğünüz insanlarla tanışabilirsiniz. Güneş’in yönetici gezegeniniz Merkür ile İkizler burcunda bir araya gelişi, size kariyerinizdeki tüm sorunları geride bırakıp yeni bir sayfa açacak motivasyonu sağlayacaktır.

TERAZİ BURCU

Venüs’ün önce Jüpiter ile kavuşumu, ardından da Koç burcuna geçecek olmasıyla iş hayatınızda, çalışma ortamınız ve sorumluluklarınız konusunda beklentilerinizi karşılayacak imkanlar sizi bulabilir. İşlerinizle ilgili her şeyi yoluna koyarken sağlığınızı da ihmal etmemelisiniz. Kontrollerinizi aksatmamak ve beslenme alışkanlıklarınızı düzenlemek, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, hayatınızın yepyeni bir yön kazandığı ve şekillendiği bir aya giriyorsunuz. Venüs ve Jüpiter’in Balık burcundaki kavuşumu, sizi aşka yeniden inandıracak fırsatlarla gelebilir. Kendinizi şanslı ve mutlu hissedeceğiniz birliktelikler içinde olabilir, mutsuzluktan ve elden bir şey gelmeme hissinden kurtulabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Mars’ın Uranüsle kuracağı kontak bu anlamdaki girişimlerinizi ve size gelen dönüşleri hızlandırabilir. Sadece gönül meselelerinde değil, kendinize ve yeteneklerinize ayırmanız halinde de oldukça verimli bir dönem geçirebilirsiniz.

YAY BURCU

Yönetici gezegeniniz Jüpiter’in Venüs ile yapacağı kavuşumla birlikte ev hayatınız ve yaşam alanlarınızda büyük değişimlere hazır olun. Bu ilişkilerinizi iyileştiren türden bir değişim olabileceği gibi, aile büyükleriniz aracılığıyla sahip olacağınız imkanlarla da mümkün olabilir. Özellikle ev sahibi olmak, kalıcı bir yatırım seçeneği oluşturmak adına olumlu bir zamandasınız. Aynı hafta içinde Venüs’ün Koç burcuna geçmesi, Ay’ın İkizler burcunda seyredecek olması aşk hayatınızdaki olumlu gelişmeleri hazırlayabilir. Kendinizi özgür ve isteklerinizi gerçekleştirirken bulabilir, bu sayede duygusal etkileşimlere daha hazır olabilirsiniz

OĞLAK BURCU

Venüs ve Jüpiter Balık burcunda bir araya geliyor ve size kelimelerle yaşanabilecek en güzel zamanlardan birini açıyor. Yapacağınız görüşmelerle, bugüne kadar kendinize ve çevrenize koyduğunuz mesafenin sınırlarını değiştirebilirsiniz. Bu da size yeni bir çevre ve yeni imkanlar getirecektir. Özellikle ticari konularda yeni kazanç kaynakları bulabilir, iş birliklerine gidebilirsiniz. İlişkilerinizdeki uyum ve iyileşme motivasyonunuzu arttıracak, başka insanlara ilham olabileceksiniz.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Venüs’ün Jüpiter ile Balık burcundaki kavuşumu sizi parasal anlamda istediğiniz ve hak ettiğiniz noktaya getiriyor. Bulunduğunuz konumdan daha iyi yerlere gelmek için yeni alanlar oluşabilir, buna bağlı teklifler alabilirsiniz. Özellikle yüksek maddi getiriler almak motivasyonunuzu yükseltebilir, yeni yatırımlar için plan yapmanızı kolaylaştırabilir. Bu dönemde iyi kazandığınız kadar iyi harcamalar da yapabilirsiniz.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, Jüpiter ve Venüs’ün burcunuzda bir araya gelmesi hayatınızın akışına yeni yönler tayin edebilir. Özellikle ilişkiler anlamında oldukça şanslı bir dönemdesiniz. Sizi hem psikolojik hem de ekonomik açıdan iyi hissettirecek birçok iş teklifi ve duygusal etkileşimle karşılaşabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Neptün’ün de buraya etki edecek olması, hayallerinizi somutlaştıracak ve emeklerinizin karşılığını verecek işler yapmanızı kolaylaştırabilir.