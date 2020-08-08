Ispanaklı ravioli tarifi

Yumurtaların ikisinin tamamını birinin de sarısını derin bir kaseye alın.

Üzerine unu ve tuzu ekleyin.

Azar azar su ilave ederek sert bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Streç filme sardığınız hamuru buzdolabında bir süre dinlendirin.

Bu sırada ıspanakları ince ince doğrayıp çok hafif haşlayın.

Peynir, tuz, karabiber ve unu ekleyip hepsini harmanlayın.

Hamuru üç parçaya ayırıp orta kalınlıkta açın.

Bir kalıp ya da çay bardağı yardımıyla yuvarlaklar kestiğiniz hamurun ortasına ıspanakları koyun.

Önce D harfi şeklinde kapatın ardından D’nin iki köşesini birleştirin.

(Dilerseniz iki kat hamur arasına ıspanaklı harç parçalarını koyup kenarları tırtıklı kareler halinde de kesebilirsiniz.)

Suyu kaynatıp içine tuz ekleyin.

Ravioli'leri kaynar suda haşlayıp kevgirle alın.

Domatesleri küçük küçük doğrayıp tereyağında kavurun.

Ezilmiş sarımsakları da ilave edin.

Diğer sos malzemelerini ekleyip ravioli'nin suyundan da biraz ilave edin.

Kaynaşıp sos haline gelince ravioli'lerin üzerine gezdirin.

Sıcak servis edin. Afiyet olsun…