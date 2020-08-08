Ispanaklı ravioli tarifi
Ravioli Asya’dan dünyaya yayılan mantı ve benzeri içi dolgulu hamur işlerinin İtalyan mutfağındaki hallerinden biri. Hamurları yuvarlak kesilip yüzük şeklinde katlanabildiği gibi kenarları tırtıklı bıçaklarla da kesilebilen ravioli'Nin iç harcı da genelde peynir, ıspanak gibi malzemelerden elde ediliyor. Siz de ıspanaklı ravioli tarifi arıyorsanız doğru yere geldiniz. İşte ıspanaklı ravioli'nin malzemeleri ve yapılış aşamaları...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
Hamuru için:
- 3 adet yumurta
- 3 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Su
İç harcı için:
- 250 gram ıspanak
- 200 gram ricotta peyniri (yoksa beyaz peynir)
- Karabiber
- Tuz
- 1 yemek kaşığı un
Sosu için:
- 1 adet domates
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- 1 tatlı kaşığı fesleğen
- 1 tatlı kaşığı kekik
Ispanaklı ravioli tarifi Nasıl yapılır?
Yumurtaların ikisinin tamamını birinin de sarısını derin bir kaseye alın.
Üzerine unu ve tuzu ekleyin.
Azar azar su ilave ederek sert bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Streç filme sardığınız hamuru buzdolabında bir süre dinlendirin.
Bu sırada ıspanakları ince ince doğrayıp çok hafif haşlayın.
Peynir, tuz, karabiber ve unu ekleyip hepsini harmanlayın.
Hamuru üç parçaya ayırıp orta kalınlıkta açın.
Bir kalıp ya da çay bardağı yardımıyla yuvarlaklar kestiğiniz hamurun ortasına ıspanakları koyun.
Önce D harfi şeklinde kapatın ardından D’nin iki köşesini birleştirin.
(Dilerseniz iki kat hamur arasına ıspanaklı harç parçalarını koyup kenarları tırtıklı kareler halinde de kesebilirsiniz.)
Suyu kaynatıp içine tuz ekleyin.
Ravioli'leri kaynar suda haşlayıp kevgirle alın.
Domatesleri küçük küçük doğrayıp tereyağında kavurun.
Ezilmiş sarımsakları da ilave edin.
Diğer sos malzemelerini ekleyip ravioli'nin suyundan da biraz ilave edin.
Kaynaşıp sos haline gelince ravioli'lerin üzerine gezdirin.
Sıcak servis edin. Afiyet olsun…