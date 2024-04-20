Perde veliler için açılacak

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Veliler için usta oyuncuların yer aldığı videolar ve kamu spotları yakında yayında olacak. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan “Velivizyon” projesinin amacı, velileri bilinçlendirip aile-okul işbirliğini güçlendirerek öğrencilerin ahlaki, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine katkı sağlamak.

27 VİDEO, 17 KAMU SPOTU

Proje için 12 ana başlık altında 8-10 dakikalık toplam 27 eğitici video ve 35-45 saniyelik 17 kamu spotu çekiliyor. Videolar, okul-aile-çocuk ilişkileri ile toplum yapısına yönelik gözlemlerden yola çıkılarak hazırlanıyor. Videolarda yine toplumundaki ortak sorunlar konu edinilerek, çocukların geleceği için ideal bir okul-aile-çocuk işbirliğinin önemi aktarılacak.

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DUAYEN TİYATROCULAR

Velilere yönelik hazırlanan eğitici dramalar Zihni Göktay, Nevra Serezli, Gülen Karaman, Volkan Severcan, Didem İnselel, Ziya Kürküt, Zuhal Yalçın, Sefa Zengin, Ömer Vatanartıran, Şebnem Özinal, Cansu Özyosun, Selen Severcan, Gülçin Gülrek, Umut Temizaş, Ümit İlban, Yağmur Çokgenç, Nejat Yıldız gibi usta oyuncular tarafından canlandırılıyor.



Usta oyuncuların rol aldığı video ve kamu spotlarıyla, velilerin bilinçlendirilip okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

VİDEOLAR, OYUNLAR...

Velivizyon platformu web sayfası, YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından oluşacak. Bu platformda, çekimleri devam eden veli eğitim videoları ve kamu spotlarının yanı sıra, Çocukla Oyun, Ergenlikte Doğru Yaklaşım, Dijital Mecranın Doğru Kullanımı, Çocukla Verimli Zaman Geçirme, Çocuğun Sosyal Çevresini Tanımanın Önemi ve benzeri konularda çocuk ebeveyn ilişkisini güçlendirerek sağlıklı bir ile ortamının kurulabilmesine yönelik başkaca videolar, oyunlar, konun uzmanları ile yapılan söyleşiler, bilgilendirme yazıları yayınlanacak.

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BAKANDAN SETE ZİYARET: AİLELER DE ADIM ATMALI

- Velivizyon çekimlerinin olduğu seti, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ziyaret ettim. Bakan Tekin, projeyle ilgili şunları söyledi: “Türkiye’de toplumun öğretmene yüklediği önemli sorumluluklar var. Finlandiya’daki öğretmenin görevi bu olmayabilir ama Türkiye’de bunu bekliyoruz. Yani çocuğunu bize teslim eden anne baba, çalışan bir anne baba. Belki iş yoğunluğundan çocuğuna yeterince vakit ayıramıyor.

TOPLUMSAL SEFERBERLİK

Öğretmenden annelik babalık yapmasını istiyor. Hatta eğer tek çocuksa, ağabeylik ablalık yapmasını istiyor, dolayısıyla öğretmene devasa bir misyon yükleniyor. Toplumun beklentileri bu şekilde. Bakanlığımızın adı da öğretim bakanlığı değil, Eğitim Bakanlığı. Dolayısıyla bu misyon, kendi içinde toplum tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmiş durumda. Eğitim konusunda toplumun tüm kesimlerinin üzerine düşen sorumluğu yerine getirmesi gerekiyor. Toplumsal bir seferberlik ilan etmek gerekiyor. Annelerimiz babalarımız, ağabeylerimiz ablalarımız, bunların hepsi çocuklarımıza karşı kendilerinden beklenen, kendi üstlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeli. Aileler bu işe el atmalı.

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Ben özellikle istirham ediyorum, herkes kendi çocuğuyla ilgili öğretmeninin yükünü hafifletecek ne kadar adım atarsa öğretmenimizin işi de o kadar kolaylaşacak ve işini, görevini daha iyi bir şekilde yapmış olacak. Bu görevi yaparken ailelerimiz ve bize yardım eden sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Tüm sanatçılarımızı saygıyla selamlıyorum. Unutmayalım ki daha güçlü, daha adil, daha iyi bir eğitim ancak birlikte olursak mümkün.”