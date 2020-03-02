Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 02.03.2020 - 15:29,
Çiğ pancar salatası tarifi
Genellikle turşu olarak tüketilen pancarın salatasını hiç denediniz mi? Eğer cevabınız 'hayır' ise, çiğ pancar salatasını mutlaka denemeden geçmeyin. Sofranıza çok farklı bir lezzet katacağını söyleyebiliriz. İşte, rengiyle göz alan çiğ pancar salatası tarifi...
- Çiğ
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 2 adet pancar
- Yarım demet dereotu
- 1 adet limon
- Zeytinyağı
- Tuz
Çiğ pancar salatası tarifi nasıl yapılır?
Pancarı soyun ve güzelce yıkayın.
Derin bir kaseye rendeleyin.
Dereotunu ince ince doğrayın ve kaseye ekleyin.
En son damak zevkinize göre tuz, limon suyu ve zeytinyağı ilave edip karıştırın.
Afiyet olsun...