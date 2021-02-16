Profesörün rapor oyunu

Prof. Dr. Ömür Taşkın (60), 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı başkanıyken, sekreteri Saadet K. ve bazı ilaç firması çalışanları ile birlikte örgüt kurup zor kullanarak rüşvet aldığı iddiasıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. 2016'da sonuçlanan davada Prof. Dr. Taşkın 1.5 yıl, sanıklardan Saadet K. ve Yücel Y. ise 11 ay 7'şer gün hapis cezası aldı. Bu olaylardan sonra Prof. Dr. Taşkın, talebi üzerine 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Kanada'da University of British Columbia'da çalışmalar yapmak üzere bir yıllığına görevlendirildi. Prof. Dr. Taşkın, bir yıl sonra görev süresinin uzatılması talebinde bulundu. Maaşsız-izinli olarak 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında görev süresi uzatıldı. Prof. Dr. Taşkın, ardından Vancouver kentindeki Khatsahlano Tıbbi Kliniği'nde bir Türk doktordan, 27 Aralık 2018’de 10 haftalık rapor aldı. Raporda, 6 Mart 2019’a kadar Prof. Dr. Taşkın’ın, İstanbul’a 12 saatten fazla uçuş mesafesindeki Kanada'dan Türkiye'ye gelmesinin mümkün olmadığı ifade edildi. Prof. Dr. Taşkın, daha sonra raporunu 17 Nisan’a kadar uzattırdı.

RAPORLUYKEN GELDİ

Raporlu olmasına rağmen 10 Nisan’da AÜ’de göreve başlayıp, parasal haklarını yasal faiziyle talep eden Prof. Dr. Taşkın, 10 haftalık raporlu olduğu dönem için toplam 44 bin 339 TL ödeme aldı. Ardından 20 Mayıs 2019’da yeniden yurtdışına çıkış yaptı. Prof. Dr. Taşkın, 10 haftalık raporun ardından Kanada’da bu kez Kits Tıbbi Klinik’ten yine bir Türk doktordan tam 5 kez daha rapor aldı. Toplamda yaklaşık 2 yıl eden raporların tamamında profesörün belini sakatladığı ve seyahat edemeyeceğine dair gerekçeler sunuldu. AÜ Rektörlüğü ve AÜ Hastanesi'nin, 4 aylık rapordan sonra “Gel seni burada muayene edeceğiz, uzatman uygun değildir" şeklindeki çağrılarına karşı, Prof. Taşkın gelmesinin mümkün olmadığını söyledi.

4 KEZ YURDA GİRİŞ YAPMIŞ

Prof. Dr. Taşkın’ın, raporlu olduğu yaklaşık iki yıllık süreçte, tam dört kez Türkiye’ye giriş-çıkış yaptığı belirlendi. Bu tespitler üzerine Prof. Dr. Taşkın hakkında, ‘zincirleme sahte resmi evrak kullanmak ve nitelikli dolandırıcılık’ fiilleri işlendiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

Soruşturma, 2021'in Ocak ayında tamamlandı. Komisyon, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) Prof. Dr. Taşkın’ın kamu görevinden çıkartılması gerektiği teklifinde bulundu. Prof. Dr. Taşkın hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına da karar verildi. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen rektörlük yazısında, Prof. Dr. Taşkın’a rapor veren Kanada’daki klinikte görevli Dr. Atila Hamdi Ketene hakkında, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı rapor verdiği iddiasıyla işlem yapılması talep edildi. m Mehmet ÇINAR / DHA

ŞİMDİ YİNE YURTDIŞINDA

Soruşturma komisyonu, Prof. Dr. Taşkın’la COVID-19 ve raporları bahane göstermesi nedeniyle görüşemedi. Prof. Dr. Taşkın, bu süreçte 8 Ocak-8 Mart 2021 tarihleri arasında 60 gün olmak üzere başka bir özel hastaneden rapor aldı. AÜ Hastanesi, bu rapora ilişkin inceleme başlattı ve Prof. Dr. Taşkın’ın, muayenesine karar verdi. Prof. Dr. Taşkın, muayene olmadan 25 Ocak 2021’de emeklilik dilekçesini vererek yurtdışına çıkış yaptı.