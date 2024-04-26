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Kadıköy'de otobüste koltukta tek oturmak istedi, ortalığı birbirine kattı! Yolcular dışarı attı

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#Kadıköy#İstanbul#İett
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 10:33

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde otobüs koltuğunda tek oturmak isteyen şahıs, yanına başka bir yolcunun gelmesiyle sinirlenerek taşkınlık çıkardı. Durumdan rahatsız olan diğer yolcular şahsı dışarı attı.

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Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy’de yaşandı. İddiaya göre, Kadıköy'de İETT otobüsüne binen bir şahıs, otobüsün koltuğunda tek oturmak istedi.

Yanındaki koltuğa başka bir yolcunun oturmasıyla birlikte sinirlenen şahıs diğer yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışmadan rahatsız olan otobüsteki diğer yolcular, taşkınlık çıkaran şahsı dışarıya çıkarmak istedi. Sinir krizi geçiren şahıs kendisini dışarıya çıkarmak isteyen kişilere tekmeyle saldırdı. Fazla dayanamayan şahıs diğer yolcuların da müdahalesiyle dışarıya çıkarıldı. Bir süreliğine duran İETT otobüsü seferine devam etti.

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#Kadıköy#İstanbul#İett

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