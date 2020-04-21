Pastırmalı patates çorbası tarifi
Patates hem doyurucu hem de besleyici olmasıyla sofralarımızın gözdesi. Üstelik her yemeğe de yakışıyor. Biz bugün oruç sonrası mideleri yemeğe hazırlayacak, yumuşacık bir patates çorbası tarifi hazırladık. Pastırmayla lezzetlendirdiğimiz çorbamızı mutlaka denemelisiniz. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 500 gram patates
- 6-7 dilim pastırma
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 100 mililitre krema
- 4 su bardağı tavuk suyu
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Kekik
Pastırmalı patates çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Soğanı, sarımsakları ve patatesleri irice doğrayın.
Tereyağını tencerede eritip önce soğanları, sonra sarımsakları, son olarak da patatesleri ekleyerek hepsini soteleyin.
Patatesler hafif pembeleşince tavuk suyunu, tuzu, karabiberi ve kekiği ekleyip kaynamaya bırakın.
Sebzeler yumuşayınca çorbanızı el blender’ı ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezin.
Kıvamı çok koyu ise biraz sıcak su ekleyin.
Yeniden bir taşım kaynattığınız çorbaya kremayı ilave edin ve karıştırın.
Pastırmaları ufak ufak doğrayın.
Sıvı yağı tavada kızdırıp pastırmaları yağda çok kurutmadan kavurun.
Çorbayı kaselere bölüştürüp üzerine pastırma parçalarını serpiştirin.
Soğutmadan servis edin. Afiyet olsun…