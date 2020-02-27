Gökkuşağı salatası tarifi
Gökkuşağı salatası adından da anlayabileceğiniz gibi, renk renk görüntüsü ve çeşit çeşit lezzetiyle sofralarınızı şenlendirmeye geliyor. Herkesin çok beğeneceği, masaya getirdiğinizde ayakta alkışlanacak gökkuşağı salatasının malzemeleri ve yapılışı ekte. Sizin malzemeleri ve katmanları dilediğiniz gibi çoğaltabileceğinizi hatırlatıp tarifimize geçelim. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 kilogram patates
- 5 adet havuç
- 2-3 adet pancar
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet dereotu
- Zeytinyağı
- Limon suyu
- Tuz
Gökkuşağı salatası tarifi nasıl yapılır?
Patatesleri haşlayıp ezerek püre haline getirin.
Pancarı da haşlayıp rendeleyin.
Havuçları rendeleyip sıvı yağda yumuşayana kadar kavurun.
Patates püresini üçe bölün.
Bir kısmını pancarla, diğerini havuçla karıştırın.
Dereotu ve maydanozu da ince ince doğrayıp sade püreye ekleyin.
Hepsine zeytinyağı, limon suyu ve tuz ilave edip harmanlayın.
Kalıbın tabanına streç film yayın.
Öncelikle pancarlı püreyi kalıba boşaltın ve kaşığın arkasıyla bastırarak yerleştirin.
Üzerine havuçlu püreyi ekleyip aynı şekilde üzerine bastırın.
Son olarak yeşillikli püreye de aynı işlemi yapın.
Kalıbı buzdolabında soğutun.
Ardından geniş bir tabağa ters çevirip üzerinden streç filmi çıkarın.
Maydanoz yaprakları ve mayonezle süslediğiniz salatanızı dilimleyip servis edin. Afiyet olsun…