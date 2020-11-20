Hafta sonu sofralarını şölene dönüştürecek birbirinden nefis börek tarifleri
Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği... Günün her öğünü yenebilecek ne var deseler hepimizin ilk cevabı "börek" olur herhalde. Sizin için peynirli, ıspanaklı, kıymalı, patatesli birbirinden farklı börek tarifleri hazırladık. İşte her sofraya yakışacak, yemeklerinizi ziyafete çevirecek nefis börek tarifleri...
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Kese böreği tarifi
Kese böreği son dönemin en popüler böreklerinden biri. Lezzeti kadar sunumuyla da dikkat çeken kese böreği çay saatleri kadar ana öğünlerde de sofraları süslüyor. Biz bugün sebzeli kese böreği yaptık ama siz dilerseniz farklı malzemelerle de böreğinizi tatlandırabilirsiniz. İşte enfes kese böreği tarifimiz…
Ispanaklı börek, mutfaklarımızın en sevilen yemeklerindendir. Osmanlı’dan günümüze sofralarda varlığını sürdüren bu böreğin, Ulu Önder Atatürk’ün en sevdiği yemeklerden biri olduğu biliniyor. Siz de bu yemeği evinizde yapmak isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Adana böreği son dönemin en popüler lezzetlerinin başında geliyor. Sadece Adana’da değil Türkiye’nin dört bir yanında Adana böreği diye bilinen akışkan peynirli su böreğinden yapan börekçiler açılıyor. Ancak bu nefis böreği evinizde de yapabilirsiniz. İşte tüm malzemeleri ve püf noktalarıyla Adana böreği tarifi…
Adı İstanbul’un Sarıyer ilçesiyle birlikte anılan kol böreği kahvaltılardan akşam yemeklerine günün her saatinde zevkle tüketilebilen lezzetlerden. Yanında çay, ayran ya da limonatayla nefis olan bu kıymalı böreğin lezzetinin asıl sırrı ise içindeki harcındaki kuş üzümleri ve baharatlar. İşte hazır yufkayla evde kolayca yapıp zevkle yiyebileceğiniz çıtır çıtır Sarıyer böreği tarifi…
Yeşil mercimek sofralarımızda baş tacı etmemiz gereken bakliyatlardan. İçeriğindeki protein, demir, magnezyum ve birçok vitamin sayesinde tam bir şifa deposu olan mercimek yemeklerde kullanılabileceği şahane de börek harcı oluyor. Biz bu tarifimizde yeşil mercimek yemeğini kullanıp çok pratik bir börek yaptık. Tek yapmanız gereken yemeğin suyunu süzüp mercimeklerini almak. İşte tarifimiz…
Börek, kahvaltıdan akşam yemeğine, 5 çayından şölen sofralarına her yemeğe yakışır. Hele ki böyle tavuklu ve bol peynirli bir börekten söz ediyorsak... Lezzeti muhteşem olan bu böreği en özel günlerde yemek masanızda misafir etmek isteyeceksiniz ki haksız da değilsiniz. Mutlaka deneyin!
Börek denince akan sular duruyor. Kıymalısı ayrı, peynirlisi ayrı, ıspanaklısı ayrı güzel. Hele bir de yufkası elde açılmış olursa tadına doyum olmuyor. Bugün iftar için böyle bir tarifimiz var. Kol böreği olarak da bilinen çarşaf böreği. Biz iç malzemesi için kıyma ve pazı kullandık ama siz tercihinize göre başka malzemelerle de çarşaf böreği yapabilirsiniz. İşte tarifi…
Paçanga böreği, nefis iç harcı ve çıtır çıtır lezzetiyle adeta damakları çatlatıyor. Özellikle, misafir sofralarının en güzel tamamlayıcısı olan bu börek vazgeçilmeziniz olacak. Dilerseniz iç harcında sucuk da kullanabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan, karşınızda paçanga böreği tarifi. Haydi mutfağa!
Dışı çıtır çıtır, içi mis gibi etli talaş böreğinin tarifini aradıysanız doğru yere geldiniz. Biz bu kez daha pratik olması için tarifimizde milföy hamuru kullandık ve sonuçtan oldukça memnun kaldık. Siz de kısa sürede nefis bir talaş böreği yapmak isterseniz bu tarifimizi mutlaka değerlendirmelisiniz.
Paşa böreği Aydın yöresine ait enfes bir yemek. Genellikle yufkaları önceden bol bol yapılıp bozulmayacak şekilde saklanıyor. Yeneceği zaman yufkalar haşlanıp kıymayla bir araya getirilip yoğurtlu sosuyla servis ediliyor. Peki paşa böreği nasıl yapılır? İşte tarifi…
Kendisine has kokusu ve tadı ile protein deposu mantarla nefis börekler yapabilirsiniz. Antalya’nın mutfağımıza kazandırdığı bu lezzet özellikle vejetaryenler tarafından tercih ediliyor. Et ve tavuk yemeklerine çok yakışan mantar börek için de vazgeçilmez bir iç harcı olacak. Peki mantar böreği nasıl yapılır? Pratik mantar böreği tarifi…
Elde açma böreğin lezzetini aratmayacak bir tarif ister misiniz? Lezzetli ve kolay baklavalar yapabileceğiniz hazır yufka ile muhteşem börekler yapmak da mümkün. Hem de çok daha pratik. Çıtırlığıyla damaklarda ayrı bir tat bırakan, görüntüsüyle göz dolduran baklavalık yufkadan börek nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve tarifi...
Toros böreği Antalya mutfağına ait sevilen bir tarif. Normalde lavaş ve şerbetçi otu (ölmez otu da denir) ile yapılan Toros böreğini biz evde daha kolay olsun diye maydanozla hazırladık. Siz de denemek isterseniz Toros böreğinin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Patates çorbadan yemeğe soframızın her alanında kendine yer bulabilen, fakat buna rağmen tevazuundan zerre kaybetmeyen muhteşem bir sebze. Tabii böreği de ayrı bir güzel oluyor. Genelde patatesli börek için patatesi ayrıca hazırlamak gerekir ama bizim size çok daha pratik bir fikrimiz var. Dün akşamdan kalan patates yemeği! Hele bir de bu yemek kıymalı ya da tavuklu olursa böreğiniz daha da tatlanacaktır. Ağzınız sulanmaya başladıysa hemen tarifimize geçelim…
Çullama, pilavla böreğin bir araya geldiği nefis bir lezzet. İçinde baharatlı pilavın yanı sıra bol miktarda haşlanmış tavuk eti de bulunan çullamayı evinizde çok zorlanmadan yapabilir, hatta artan pilavı değerlendirmek için farklı bir tarif olarak da deneyebilirsiniz. Her şekilde çok beğeneceğinize emin olduğumuz tarifimiz malzemeleriyle birlikte aşağıda. Afiyet olsun…
Avcı böreği hem çayın yanında hem de ana yemeklerde zevkle tüketilen böreklerimizden. Zaman zaman kreple de yapılabilen bu böreği biz bu tarifimizde hazır yufka kullanarak pişirdik. Yiyenin bir tane daha isteyeceği avcı böreğinin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Dilerseniz böreklerinizi sardıktan sonra yumurtaya bulamadan derin dondurucuya kaldırıp daha sonra tüketmek için saklayabilirsiniz. Kolay gelsin…
Talaş böreği Türk mutfağının en sevilen böreklerinden biridir. Çıtır çıtır hamurunun içinde bulunan etli ve sebzeli iç harcı kadar özel katlama şekli de talaş böreğini diğer böreklerimizden ayıran özelliklerinden. Bohça ya da zarf dediğimiz şekilde karenin dört köşesi ortada birleşecek şekilde katlanan talaş böreğinin pişerken açılmaması için kat yerlerinin tepsiye koyarken alta getirilmesi de önemlidir. Genelde öğlen ve akşam yemeklerinde sofraları süsleyen pratik milföy hamurlu talaş böreği tarifi malzemeleriyle birlikte aşağıda. Afiyet olsun…
Baklavalık yufka kullanarak kolayca hazırlayabileceğiniz enfes bir börek hazırladık sizin için. Hem çok lezzetli olan hem de çok kolay hazırlanan bu tarifi denemek isterseniz, baklavalık yufkadan leziz peynirli börek tarifimiz hemen aşağıda…
Tarhana genellikle çorba olarak tükettiğimiz bir malzeme ama son dönemde tarhana cipsleri de marketlerde yer almaya başladı. Tarhanayı biz bugün de börek içinde kullanmayı denedik. Dövme ile yapılan Gaziantep tarhanası kullanarak yapılan böreğimizin tarifi hemen aşağıda. Çok beğeneceğinizden eminiz…
Marmara Bölgesi’nde de tıpkı diğer bölgelerimizdeki yöresel yemek çeşitliliği oldukça fazladır. Biz bu bölgeden bir Çanakkale lezzeti seçelim istedik. İşte hem yapımı basit hem de farklı bir lezzet olan kabaklı Saros böreğinin tarifi.
Normal böreklere göre daha fazla kabaran puf puf olan bir patatesli börek tarifimiz var. Bu böreği benzerlerinden ayıran özelliği içinde maden suyu bulunması. Deneyenlerin tarifini isteyeceği harika bir börek yapmak istiyorsanız sodalı patatesli böreği mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
Eskişehir denince akla ilk gelen lezzetlerden biridir çibörek. Kente yerleşmiş Tatarların Anadolu'ya getirdikleri, Eskişehir'den tüm Türkiye'ye yayılmış olan bu lezzete "çiğbörek" demek büyük bir gaf. Kelimenin aslen güzel, nefis börek anlamına geldiğini hatırlatıp malzemelerimize ve tarifimize geçebiliriz. Afiyet olsun...
İsmini yapılış şeklinden alan su böreği, yufkaların tek tek açılıp, suyun içerisinde hafif haşlanması ve ardından soğuk suya konup şoklanması ile hazırlanıyor. Ancak özellikle çalışanlar için geleneksel su böreği hem yorucu olabiliyor, hem de zaman gerektiriyor. Peki, pratik su böreği nasıl yapılır? İşte zamanı kısıtlı olanlar için yalancı su böreği tarifi
Börek kadar güzel ne var? Üstelik o kadar şanslıyız ki hem ülkemizin hem de yakın coğrafyamızın mutfağı börek konusunda çok zengin. Örneğin Makedonya’dan sofralarımıza misafir olan Üsküp böreği. Kabak ve peynirle yapılan bu enfes böreğin tarifini aşağıda sizinle paylaşıyoruz. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
Osmanlı topraklarında yaşayan Boşnakların geçmişten günümüze taşıdığı bir lezzet Boşnak böreği. Çeşit çeşit malzemelerle yapılabiliyor, nasıl yapılırsa yapılsın lezzetine doyum olmuyor. Biz sizin için nefis bir kıymalı Boşnak böreği tarifi hazırladık. Yanında ayranla keyfini çıkardıkça bizi anın… İşte nefis Boşnak böreğinin malzemeleri ve tarifi…
Börek sadece bizim mutfağımızda değil Balkanların genelinde çok sevilen bir hamur işi. Özellikle Boşnakların ve Arnavutların börekleri çok meşhur. Biz bu kez sizin için her şeyiyle orijinal tarifine sadık bir Arnavut böreği tarifi hazırladık. Yufkası elle açılan bu böreğin iç malzemesi de sonbahar ve kış aylarının benzersiz sebzesi pırasa. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz Arnavut böreği tarifimizin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda.
Sac kömbesi, Osmaniye mutfağına ait enfes bir börek. Adını odun ateşinde pişirildiğinde tepsinin üzerine kapatılan sacdan alıyor. Ancak siz evinizdeki fırında üzerini örtmeden de bu böreği yapabilirsiniz. İşte nefis kıymalı harcıyla, el açması yufkasıyla her yiyenin damağını çatlatacak nefis sac kömbesi tarifimiz…
Patlıcan çok sevilen ve hem yemeklere hem böreklere çok yakışan bir sebze. Bu tarifimizde bu iki senaryoyu birleştirdik ve patlıcan yemeğini kullanarak börek yaptık. Çok da güzel oldu. Size de denemenizi tavsiye ediyor ve hızla tarifimize geçiyoruz.
D börek, Adana yöresine ait nefis bir börek tarifi. El açması hamurla yapılan ve tavada pişirilen D börek, çok farklı malzemelerle yapılabiliyor. Biz tarifimizde börek harcı olarak ıspanak kullandık ama siz arzu ederseniz, peynir ya da patlıcan kullanarak da nefis D börekler yapabilirsiniz. İşte tarifi…
Gaziantep mutfağına ait nefis bir yöresel lezzet olan zeytinli börek tadına bir kez varınca, yemeye doyamayacağınız yemeklerden. İçindeki taze soğanı ve taze sarımsağıyla tam bir ilkbahar lezzeti olan zeytinli börek çok da besleyici ve doyurucu. Farklı bir börek tarifi arayanların mutlaka denemesi gereken zeytinli böreğin tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz…
Hem çok besleyici hem de çok doyurucu ve lezzetli bir tarifimiz var: Pırasalı börek. Biz tarifimizde pratik olsun diye hazır yufka kullandık ama siz isterseniz yufkanızı kendiniz açıp çıtır çıtır ağızda dağılan bir pırasalı börek de yapabilirsiniz. İşte iftarda zevkle tüketebileceğiniz pırasalı börek tarifi…
Börek genellikle yufkayla yapılır, kadayıf ise tatlılarda kullanılan bir malzemedir. Peki bu iki lezzeti bir araya getirirsek ne olur? Ortaya dışı çıtır çıtır, içi bol malzemeli nefis bir kadayıf böreği çıkar. İşte denemek isteyenler için muhteşem bir börek tarifi…
Evde kolayca yapabileceğiniz pratik bir kıymalı börek tarifi arıyorsanız, leziz kıymalı börek tarifimize bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Çay saatlerinden kahvaltılara ya da iftardan sahura her öğün zevkle tüketebileceğiniz, lezzeti aynı börekçiden aldığınız börek gibi olan bir kıymalı börek arıyorsanız işte tarifi...