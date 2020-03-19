Patates yemeğinden börek tarifi
Patates çorbadan yemeğe soframızın her alanında kendine yer bulabilen, fakat buna rağmen tevazuundan zerre kaybetmeyen muhteşem bir sebze. Tabii böreği de ayrı bir güzel oluyor. Genelde patatesli börek için patatesi ayrıca hazırlamak gerekir ama bizim size çok daha pratik bir fikrimiz var. Dün akşamdan kalan patates yemeği! Hele bir de bu yemek kıymalı ya da tavuklu olursa böreğiniz daha da tatlanacaktır. Ağzınız sulanmaya başladıysa hemen tarifimize geçelim…
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 5 adet yufka
- Patates yemeğinden elde edilmiş püre
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- 1 adet yumurta
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Dilerseniz susam ya da çörekotu
Patates yemeğinden börek tarifi Nasıl yapılır?
Patates yemeğinin patateslerini yemeğin suyundan da biraz ekleyerek püre haline getirin.
Dilerseniz yemeğin kıymasını ya da tavuğunu da püreye ilave edin.
Yumurtanın sarısını beyazından ayırıp daha sonra kullanmak üzere kenara alın.
Beyazını yoğurt ve sıvı yağ ile iyice çırpın.
Yufkayı geniş bir zemine yayıp yarısına yoğurtlu sostan gezdirin.
Diğer yarısını soslu kısmın üzerine kapatın.
D şekline gelen yufkanın düz kısmına patates püresinden yayıp sıkıca rulo yapın.
Tepsinin ortasından başlayarak sarmal şekilde yerleştirin.
Aynı işlemi diğer yufkalara da yapın.
Yumurta sarısını yağla çırpıp böreğin üzerine fırçayla sürün.
Susam ya da çörekotu serpin.
180 derecede ısıtılmış fırına tepsiyi verin.
Üzeri kızardığında fırından alıp sıcak servis edin. Afiyet olsun…