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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Çarşaf böreği tarifi
USTA İŞİ

Çarşaf böreği tarifi

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Çarşaf böreği tarifi

Börek denince akan sular duruyor. Kıymalısı ayrı, peynirlisi ayrı, ıspanaklısı ayrı güzel. Hele bir de yufkası elde açılmış olursa tadına doyum olmuyor. Bugün sizin için böyle bir tarifimiz var. Kol böreği olarak da bilinen çarşaf böreği. Biz iç malzemesi için kıyma ve pazı kullandık ama siz tercihinize göre başka malzemelerle de çarşaf böreği yapabilirsiniz. İşte tarifi…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 kilogram un
  • Tuz
  • Aldığı kadar su
  • 1 su bardağı sıvı yağ

İçi için:

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 adet orta boy soğan
  • 400 gram kıyma
  • 1 demet pazının yaprakları
  • Tuz
  • Karabiber

Üzeri için:

  • 3 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı
  • 1 adet yumurtanın sarısı

Hazırlanışı

Unu yoğurma kabına alıp içine tuzu ekleyin.

Yavaş yavaş su ilave ederek kulak memesinden biraz daha sert bir hamur hazırlayın.

Hamuru dinlenmeye bırakın, bu esnada böreğin içini hazırlayın.

Soğanları yemeklik doğrayıp yarım çay bardağı sıvı yağda kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyin.

Kıyma kavrulunca içine pazı yapraklarınızı tuzu ve karabiberi de ekleyin.

Pazılar renk değiştirene kadar kavurup ılınması için kenara alın.

Hazırladığınız hamurdan kopardığınız parçaları yemek tabağı büyüklüğünde ve 1 parmak kalınlığında açın.

Her iki yüzüne de sıvı yağ sürdüğünüz hamurları üst üste koyun ve 20 dakika dinlendirin.

Hamuru geniş bir örtünün üzerine alın. Elinizi arada sıvı yağa batırarak hamuru kenarlarından çeke çeke büyütün.

Yufka büyüklüğüne ve inceliğine gelen hamurun kenarlarını kesip düzeltin.

Tüm yüzeyine iç harcından koyun ve rulo şeklinde sarın.

Yağlanmış yuvarlak fırın tepsisine kendi etrafına sararak yerleştirin.

Tüm hamurları ve iç malzemeyi aynı işlemle sarıp tepsiye yerleştirin.

Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin.

1 yumurtanın sarısını çırpıp böreğin üzerine sürün.

Önceden 180 dereceye ayarlayıp ısıttığınız fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun!

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