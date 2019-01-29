Çarşaf böreği tarifi

Börek denince akan sular duruyor. Kıymalısı ayrı, peynirlisi ayrı, ıspanaklısı ayrı güzel. Hele bir de yufkası elde açılmış olursa tadına doyum olmuyor. Bugün sizin için böyle bir tarifimiz var. Kol böreği olarak da bilinen çarşaf böreği. Biz iç malzemesi için kıyma ve pazı kullandık ama siz tercihinize göre başka malzemelerle de çarşaf böreği yapabilirsiniz. İşte tarifi…
Hamuru için:
İçi için:
Üzeri için:
Unu yoğurma kabına alıp içine tuzu ekleyin.
Yavaş yavaş su ilave ederek kulak memesinden biraz daha sert bir hamur hazırlayın.
Hamuru dinlenmeye bırakın, bu esnada böreğin içini hazırlayın.
Soğanları yemeklik doğrayıp yarım çay bardağı sıvı yağda kavurun.
Üzerine kıymayı ekleyin.
Kıyma kavrulunca içine pazı yapraklarınızı tuzu ve karabiberi de ekleyin.
Pazılar renk değiştirene kadar kavurup ılınması için kenara alın.
Hazırladığınız hamurdan kopardığınız parçaları yemek tabağı büyüklüğünde ve 1 parmak kalınlığında açın.
Her iki yüzüne de sıvı yağ sürdüğünüz hamurları üst üste koyun ve 20 dakika dinlendirin.
Hamuru geniş bir örtünün üzerine alın. Elinizi arada sıvı yağa batırarak hamuru kenarlarından çeke çeke büyütün.
Yufka büyüklüğüne ve inceliğine gelen hamurun kenarlarını kesip düzeltin.
Tüm yüzeyine iç harcından koyun ve rulo şeklinde sarın.
Yağlanmış yuvarlak fırın tepsisine kendi etrafına sararak yerleştirin.
Tüm hamurları ve iç malzemeyi aynı işlemle sarıp tepsiye yerleştirin.
Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin.
1 yumurtanın sarısını çırpıp böreğin üzerine sürün.
Önceden 180 dereceye ayarlayıp ısıttığınız fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun!