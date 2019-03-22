Hem çok besleyici hem de çok doyurucu ve lezzetli bir tarifimiz var: Pırasalı börek. Biz tarifimizde pratik olsun diye hazır yufka kullandık ama siz isterseniz yufkanızı kendiniz açıp çıtır çıtır ağızda dağılan bir pırasalı börek de yapabilirsiniz. İşte kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde zevkle tüketebileceğiniz pırasalı börek tarifi…
İçi için:
Sosu için:
Üzeri için:
Pırasaları yıkayıp ince ince doğrayın.
Tencereye 2 kaşık sıvı yağ koyup pırasaları kavurun.
Biraz ölünce pırasalara tuz ve salçayı da ilave edip kavurmaya devam edin.
Suyunu da ilave edip 5 dakika daha pişirin. Altını kapatıp soğuması için kenara alın.
Yumurta, süt ve sıvı yağı çırparak böreğin sosunu hazırlayın.
Yufkaları ikiye bölüp üstlerine fırçayla sütlü sostan sürün.
Pırasalı harcı yufkanın düz kenarına yayıp sıkı bir rulo yapın.
Tepsiyi sıvı yağla yağlayıp ruloları spiral şeklinde tepsiye yerleştirin.
2 yemek kaşığı sıvı yağa 1 yumurtayı kırıp çırpın ve fırçayla böreklerin üzerine sürün.
Dilerseniz üzerine susam ya da çörek otu serpin.
Fırını 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.
Tepsiyi fırına verin, böreklerin üstü kızarınca çıkarın.
Ilınınca dilimleyip servis yapın.