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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Pırasalı börek tarifi
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Pırasalı börek tarifi

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Pırasalı börek tarifi

Hem çok besleyici hem de çok doyurucu ve lezzetli bir tarifimiz var: Pırasalı börek. Biz tarifimizde pratik olsun diye hazır yufka kullandık ama siz isterseniz yufkanızı kendiniz açıp çıtır çıtır ağızda dağılan bir pırasalı börek de yapabilirsiniz. İşte kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde zevkle tüketebileceğiniz pırasalı börek tarifi…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 4 adet yufka

İçi için:

  • 1 kilogram pırasa
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 kaşık salça
  • 1 fincan su
  • Tuz

Sosu için:

  • 1 bardak süt
  • 1 yumurta
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

Hazırlanışı

Pırasaları yıkayıp ince ince doğrayın.

Tencereye 2 kaşık sıvı yağ koyup pırasaları kavurun.

Biraz ölünce pırasalara tuz ve salçayı da ilave edip kavurmaya devam edin.

Suyunu da ilave edip 5 dakika daha pişirin. Altını kapatıp soğuması için kenara alın.

Yumurta, süt ve sıvı yağı çırparak böreğin sosunu hazırlayın.

Yufkaları ikiye bölüp üstlerine fırçayla sütlü sostan sürün.

Pırasalı harcı yufkanın düz kenarına yayıp sıkı bir rulo yapın.

Tepsiyi sıvı yağla yağlayıp ruloları spiral şeklinde tepsiye yerleştirin.

2 yemek kaşığı sıvı yağa 1 yumurtayı kırıp çırpın ve fırçayla böreklerin üzerine sürün.

Dilerseniz üzerine susam ya da çörek otu serpin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Tepsiyi fırına verin, böreklerin üstü kızarınca çıkarın.

Ilınınca dilimleyip servis yapın.

Fotoğraf: Ingimage
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