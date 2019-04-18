Kadayıf böreği tarifi

Börek genellikle yufkayla yapılır, kadayıf ise tatlılarda kullanılan bir malzemedir. Peki bu iki lezzeti bir araya getirirsek ne olur? Ortaya dışı çıtır çıtır, içi bol malzemeli nefis bir kadayıf böreği çıkar. İşte denemek isteyenler için muhteşem bir börek tarifi…
Sosu için:
Kıymalı harç için:
Ispanaklı harç için:
Soğanları küp küp doğrayın.
Kıymayı tavada yüksek ateşte kavurmaya başlayın.
Kıymaların rengi dönünce soğanları ilave edip kavurmaya devam edin.
Soğanlar yumuşayınca altını kısın.
Kapya biberi küp küp doğrayıp kıymaya ilave edin.
Tereyağı ile tuz ve karabiber ekleyip 15-20 dakika kadar kavurun.
İyice yıkadığınız ıspanakları irice doğrayın.
Soğanı piyazlık doğrayıp zeytinyağında kavurmaya başlayın.
Soğanlar yumuşayıp esmerleşmeye başlayınca ıspanakları ilave edin.
Tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyip ıspanaklar yumuşayınca altlarını kapatın.
Böreğin sosu için yoğurt ve yumurtayı homojenleşene kadar çırpın.
Üzerine süt ve zeytinyağı da ekleyip çırpmaya devam edin.
Son olarak tuzunu ekleyip kenara alın.
Zeytinyağını tavada ısıtıp kadayıfın dörtte birini tavaya yayın.
Sosun dörtte birini de kadayıfların üzerine gezdirin.
Ispanaklı harcı kenarlarından bir parmak kalacak şekilde kadayıfların üzerine yerleştirin.
Tekrar aynı miktarda kadayıf ve sos ilave edin.
Üzerini bir kapak ya da bir başka tavayla kapatıp böreği ters yüz edin.
Üstüne dil peynirini didikleyerek yayın.
Kadayıf ve sosla birlikte üzerini kapatıp böreği yeniden alt üst edin.
Son olarak kıymalı harcı yayıp üzerini kalan kadayıfla kapatın.
Kenarlarını bıçakla düzeltip böreği bir kez daha alt üst edin ve tavayı sallayıp çevirerek her tarafının pişmesini sağlayın.
Böreğiniz hazır. Dilimleyip sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!