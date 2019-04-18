Kadayıf böreği tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Kadayıf böreği tarifi
ORTA ZORLUKTA

Kadayıf böreği tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadayıf böreği tarifi

Börek genellikle yufkayla yapılır, kadayıf ise tatlılarda kullanılan bir malzemedir. Peki bu iki lezzeti bir araya getirirsek ne olur? Ortaya dışı çıtır çıtır, içi bol malzemeli nefis bir kadayıf böreği çıkar. İşte denemek isteyenler için muhteşem bir börek tarifi…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 600 gram taze kadayıf
  • 200 gram dil peyniri
  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı

Sosu için:

  • 4 yumurta
  • 2 çorba kaşığı yoğurt
  • 200 mililitre süt
  • 200 mililitre zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Kıymalı harç için:

  • 250 gram kıyma
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 adet kapya biber
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Ispanaklı harç için:

  • 250 gram ıspanak
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber

Hazırlanışı

Soğanları küp küp doğrayın.

Kıymayı tavada yüksek ateşte kavurmaya başlayın.

Kıymaların rengi dönünce soğanları ilave edip kavurmaya devam edin.

Soğanlar yumuşayınca altını kısın.

Kapya biberi küp küp doğrayıp kıymaya ilave edin.

Tereyağı ile tuz ve karabiber ekleyip 15-20 dakika kadar kavurun.

İyice yıkadığınız ıspanakları irice doğrayın.

Soğanı piyazlık doğrayıp zeytinyağında kavurmaya başlayın.

Soğanlar yumuşayıp esmerleşmeye başlayınca ıspanakları ilave edin.

Tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyip ıspanaklar yumuşayınca altlarını kapatın.

Böreğin sosu için yoğurt ve yumurtayı homojenleşene kadar çırpın.

Üzerine süt ve zeytinyağı da ekleyip çırpmaya devam edin.

Son olarak tuzunu ekleyip kenara alın.

Zeytinyağını tavada ısıtıp kadayıfın dörtte birini tavaya yayın.

Sosun dörtte birini de kadayıfların üzerine gezdirin.

Ispanaklı harcı kenarlarından bir parmak kalacak şekilde kadayıfların üzerine yerleştirin.

Tekrar aynı miktarda kadayıf ve sos ilave edin.

Üzerini bir kapak ya da bir başka tavayla kapatıp böreği ters yüz edin.

Üstüne dil peynirini didikleyerek yayın.

Kadayıf ve sosla birlikte üzerini kapatıp böreği yeniden alt üst edin.

Son olarak kıymalı harcı yayıp üzerini kalan kadayıfla kapatın.

Kenarlarını bıçakla düzeltip böreği bir kez daha alt üst edin ve tavayı sallayıp çevirerek her tarafının pişmesini sağlayın.

Böreğiniz hazır. Dilimleyip sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Fotoğraf: Alamy
kadayıf böreği nasıl yapılır kadayıf böreği tarifi börek tarifleri
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Midye börek tarifi

Sütlü patlıcanlı börek tarifi

Çiğbörek tarifi

Tarhanalı börek tarifi