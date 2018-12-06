Adana böreği son dönemin en popüler lezzetlerinin başında geliyor. Sadece Adana’da değil Türkiye’nin dört bir yanında Adana böreği diye bilinen akışkan peynirli su böreğinden yapan börekçiler açılıyor. Ancak bu nefis böreği evinizde de yapabilirsiniz. İşte tüm malzemeleri ve püf noktalarıyla Adana böreği tarifi…
Derin bir kaseye erimiş tereyağını ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı alın. Böreği pişireceğiniz tepsinin tabanını iyice yağlayın. Baklavalık yufkalardan 10 tanesini iyice yağladığınız tepsinin içine yerleştirin. Her katın arasını iyice yağlayın.
Böreklik yufkayı kaynar suya sokup çıkarın ve baklavalık yufkaların üzerine yerleştirin. Üzerini tost peyniri ve diğer peynirlerle kaplayın. Su böreklik yufkalarınız ve peynirleriniz bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Her seferinde yufkaları iyice yağlamayı unutmayın. En üst katman yufka olacak.
Ardından kalan baklavalık yufkaları da böreğin üstüne yine aralarını yağlayarak dizin. Elinizle bastırarak böreğin kaynaşmasını ve yassılaşmasını sağlayın.
En üstünü iyice yağlayıp kare şeklinde dilimleyin. Kısık ateşte ocağın üzerinde sallaya sallaya altını iyice pişirin. Ardından başka bir tepsiye alt üst ederek onu da aynı şekilde pişirin.