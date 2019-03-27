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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Zeytinli börek tarifi
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Zeytinli börek tarifi

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Zeytinli börek tarifi

Gaziantep mutfağına ait nefis bir yöresel lezzet olan zeytinli börek tadına bir kez varınca, yemeye doyamayacağınız yemeklerden. İçindeki taze soğanı ve taze sarımsağıyla tam bir ilkbahar lezzeti olan zeytinli börek çok da besleyici ve doyurucu. Farklı bir börek tarifi arayanların mutlaka denemesi gereken zeytinli böreğin tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 kilogram un
  • 1 küp yaş maya
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 2,5-3 su bardağı ılık su

İç harcı için:

  • 1 kilogram yeşil zeytin
  • 300 gram yağsız kıyma
  • 2 adet kuru soğan
  • 3 dal taze sarımsak
  • 3 dal taze yeşil soğan
  • 1 su bardağı iri doğranmış ceviz içi
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Tuz
  • Karabiber
  • Salça
  • 1 tatlı kaşığı karışık domates biber salçası
  • Kırmızı pul biber
  • 2 demet maydanoz

Üzerine sürmek için:

  • Tereyağı

Hazırlanışı

Hamur için mayayı tuz ve şekerle birlikte bir bardak suda eritin.

Mayalı suyu yoğurma kabına alıp unu ilave edin.

Suyunu da azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurunuzu unlayıp üzerini nemli bir bezle kapatıp hamur iyice kabarana kadar mayalanmasını bekleyin.

İç harcı için zeytinlerin çekirdeklerini çıkarıp küçük küçük doğrayın.

Kıymayı kavurun.

Yemeklik doğradığınız kuru soğanları ilave edip kavurmaya devam edin.

Soğanların rengi dönünce salça, pul biberi ve karabiberi ekleyin.

Zeytinleri, nar ekşisini ve cevizi de ilave ettikten sonra uzun uzun karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

Ocaktan alıp biraz ılınmasını bekleyin.

Soğan, sarımsak ve maydanozu ince ince kıyıp diğer malzemeye ekleyin. İçiniz hazır.

Hamurdan mandalinadan büyük bezeler koparın.

Bezeleri ince uzun oval şekilde açın.

Hamurun her yerine kıymalı içi yayın ve ikiye katlayıp kenarlarını içe doğru kıvırarak kapatın.

Fırın tepsinin tabanını unlayın. Börekleri tepsiye yerleştirin.

Fırını 240-250 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Ardından tepsiyi fırına verin.

Börekleri altı üstü kızarana kadar pişirin.

Fırından alınca isterseniz üzerine tereyağı sürebilirsiniz.

Fotoğraf: Alamy
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