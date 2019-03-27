Zeytinli börek tarifi

Gaziantep mutfağına ait nefis bir yöresel lezzet olan zeytinli börek tadına bir kez varınca, yemeye doyamayacağınız yemeklerden. İçindeki taze soğanı ve taze sarımsağıyla tam bir ilkbahar lezzeti olan zeytinli börek çok da besleyici ve doyurucu. Farklı bir börek tarifi arayanların mutlaka denemesi gereken zeytinli böreğin tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz…
Hamuru için:
İç harcı için:
Üzerine sürmek için:
Hamur için mayayı tuz ve şekerle birlikte bir bardak suda eritin.
Mayalı suyu yoğurma kabına alıp unu ilave edin.
Suyunu da azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.
Hamurunuzu unlayıp üzerini nemli bir bezle kapatıp hamur iyice kabarana kadar mayalanmasını bekleyin.
İç harcı için zeytinlerin çekirdeklerini çıkarıp küçük küçük doğrayın.
Kıymayı kavurun.
Yemeklik doğradığınız kuru soğanları ilave edip kavurmaya devam edin.
Soğanların rengi dönünce salça, pul biberi ve karabiberi ekleyin.
Zeytinleri, nar ekşisini ve cevizi de ilave ettikten sonra uzun uzun karıştırarak homojen bir karışım elde edin.
Ocaktan alıp biraz ılınmasını bekleyin.
Soğan, sarımsak ve maydanozu ince ince kıyıp diğer malzemeye ekleyin. İçiniz hazır.
Hamurdan mandalinadan büyük bezeler koparın.
Bezeleri ince uzun oval şekilde açın.
Hamurun her yerine kıymalı içi yayın ve ikiye katlayıp kenarlarını içe doğru kıvırarak kapatın.
Fırın tepsinin tabanını unlayın. Börekleri tepsiye yerleştirin.
Fırını 240-250 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Ardından tepsiyi fırına verin.
Börekleri altı üstü kızarana kadar pişirin.
Fırından alınca isterseniz üzerine tereyağı sürebilirsiniz.