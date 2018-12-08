Kıbrıs tatlısı son dönemin en popüler tatlılarından biri olmaya devam ediyor. İnternet kullanıcılarının arama motorlarında sık sık aradığı terimlerden olan Kıbrıs tatlısının tarifine bir de Lezizz gözüyle bakalım istedik. Ceviziyle, kremasıyla herkesin çok beğeneceği Kıbrıs tatlısı tarifi hemen aşağıda…
Kreması için:
Şerbeti için:
Kıbrıs tatlısının şerbeti soğuk dökülür. Bu nedenle önce şerbeti hazırlayarak işe başlayın. Bir tencereye suyu ve şekeri alın. Kaynamaya başlayınca altını kısın. 15 dakika ocağı kapatın, vanilyayı şerbete ekleyip karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın.
Tatlının keki için yumurtalarla şekeri güzelce çırpın. Ardından diğer malzemeleri ekleyip bir kek hamuru elde edin. Hamurunuzu yağlanmış bir tepsiye dökün.
Fırını 160 dereceye ayarlayıp keki fırına verin. 30 dakika pişirin. Çıkarır çıkarmaz soğuk şerbeti üzerine döküp çekmesi ve soğuması için bir kenara alın.
Bu esnada süt, nişasta, vanilya ve şekeri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapattıktan sonra toz halindeki krem şantiyi ilave edip mikserle 5 dakika çırpın.
Soğuyan şerbetli kekin üzerine kremayı döküp her tarafının eşit olması için bir spatula yardımıyla üzerini düzleyin. Bolca Hindistan cevizi de serptikten sonra buzdolabına koyun. 2-3 saat soğuyup katılaşınca servis edebilirsiniz.