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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tarhanalı börek tarifi

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Tarhanalı börek tarifi

Tarhana genellikle çorba olarak tükettiğimiz bir malzeme ama son dönemde tarhana cipsleri de marketlerde yer almaya başladı. Tarhanayı biz bugün de börek içinde kullanmayı denedik. Dövme ile yapılan Gaziantep tarhanası kullanarak yapılan böreğimizin tarifi hemen aşağıda. Çok beğeneceğinizden eminiz…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 5 bardak un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kuru maya
  • Yeteri kadar su

Tarhanalı iç harç için:

  • 15-20 adet tarhana
  • 1 adet kuru soğan
  • Zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Pul biber
  • Karabiber

Kızartmak için:

  • Tereyağı

Hazırlanışı

Mayayı suyla açıp 10 dakika kadar bekletin.

Ardından yoğurma kabına alıp unla birleştirin.

Azar azar da suyunu ekleyerek yoğurun eve yumuşak bir hamur elde edin.

1 saat kadar dinlendirerek mayalandırın.

Tarhanalı harç için tarhanayı 2 dakika kadar sıcak suda haşlayın ancak karıştırmayın.

Suyunu birkaç kez süzerek fazla tuzdan arındırın.

Soğuk suya alıp bir kez daha süzün.

Elinizle yoğurup bir kenara alın.

Zeytinyağını tavada ısıtıp yemeklik doğradığınız soğanları biraz kavurun.

Üzerine salça ve baharatları, son olarak da tarhanayı ekleyin.

Güzelce karıştırıp soğuması için geniş bir kaba alın.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp oklavayla tabak büyüklüğünde açın.

İçine istediğiniz harcı doldurup kapatın ve kenarını kesin.

Börekleri tavaya alıp gözleme gibi pişirin.

Pişmesine yakın üzerine tereyağı sürüp güzelce kızartın.

Tarhanalı böreğiniz hazır!

 

Fotoğraf: Alamy
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