Tarhanalı börek tarifi

Tarhana genellikle çorba olarak tükettiğimiz bir malzeme ama son dönemde tarhana cipsleri de marketlerde yer almaya başladı. Tarhanayı biz bugün de börek içinde kullanmayı denedik. Dövme ile yapılan Gaziantep tarhanası kullanarak yapılan böreğimizin tarifi hemen aşağıda. Çok beğeneceğinizden eminiz…
Hamuru için:
Tarhanalı iç harç için:
Kızartmak için:
Mayayı suyla açıp 10 dakika kadar bekletin.
Ardından yoğurma kabına alıp unla birleştirin.
Azar azar da suyunu ekleyerek yoğurun eve yumuşak bir hamur elde edin.
1 saat kadar dinlendirerek mayalandırın.
Tarhanalı harç için tarhanayı 2 dakika kadar sıcak suda haşlayın ancak karıştırmayın.
Suyunu birkaç kez süzerek fazla tuzdan arındırın.
Soğuk suya alıp bir kez daha süzün.
Elinizle yoğurup bir kenara alın.
Zeytinyağını tavada ısıtıp yemeklik doğradığınız soğanları biraz kavurun.
Üzerine salça ve baharatları, son olarak da tarhanayı ekleyin.
Güzelce karıştırıp soğuması için geniş bir kaba alın.
Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp oklavayla tabak büyüklüğünde açın.
İçine istediğiniz harcı doldurup kapatın ve kenarını kesin.
Börekleri tavaya alıp gözleme gibi pişirin.
Pişmesine yakın üzerine tereyağı sürüp güzelce kızartın.
Tarhanalı böreğiniz hazır!