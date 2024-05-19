×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMurat Yılmazİki validatör arasında...
Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
Murat YılmazYazarın Tüm Yazıları

İki validatör arasında...

#Elektronik Ücret Toplama Sistemi#Sosyal Medya#Murat Yılmaz

Ankara’da toplu taşımadaki ‘Elektronik Ücret Toplama Sistemi’ (EÜTS) yenileniyor. Otobüse ve metroya binerken kart basılan validatörler değiştiriliyor.

Haberin Devamı

Ama öyle bir değişim ki olan eski validatörle yeni validatör arasına sıkışan yolculara oldu.

İki validatör arasında...

*

22 Kasım 2023’te Hürriyet Ankara’nın manşeti, ‘TOPLU TAŞIMANIN VALİDATÖR VİRAJI’ydı. Yaşanabilecek krizin sinyallerine aslında o gün dikkat çekmiştik.

İki validatör arasında...

*

Korktuğumuz başımıza geldi gibi…

*

Bugünlerde değişim nedeniyle kartlara yüklenen ücretler gözükmüyor...

Yeni veya eski validatöre kart okutan biri, aktarma yaparken iki validatör farkından dolayı iki binişine de tam ücret ödemek zorunda kalıyor... Yani git-gel dört vasıta 60 TL tam ücret kartlardan gidiyor.

Haberin Devamı

Abonman kullanan öğrenciler, yüklemeleri tanımlanmayınca ya öğrenci ücreti ödüyor ya da ‘yetersiz bakiye’ uyarısıyla karşılaşıyor...

İki validatör arasında...

Kart yüklemek için metro istasyonlarında bulunan kiosk’lar çalışmıyor...

EGO Cep’te uygulaması da artık çevrimdışı görünüyor, otobüslerin nerede olduğu hangi durağa ne zaman geleceği bilinemiyor...

*

Tüm bu sıkıntılarla ilgili topu eski firmaya atan EGO Genel Müdürlüğü ise bu süreçte hak kaybının oluşmayacağını, şikâyetlerin kendilerine bildirilmesini istiyor. Vatandaşa, “Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür eder, oluşabilecek herhangi bir rahatsızlık için özür dileriz” deniliyor.

Ve yeni sisteme geçişin de bir ay içinde tamamlanacağı belirtiliyor.

*

Tüm bu yaşananları görünce şu sorular da akla geliyor:

EGO Genel Müdürlüğü, kapsamlı ve büyük bir operasyonla bu yenilemeyi daha kısa sürede, vatandaşa sıkıntı yaşatmadan yapamaz mıydı? *Eski sistemin oluşturacağı sıkıntılar için önceden önlem alınamaz mıydı? 

* Vatandaşlara sık sık duyurular yapılarak “Biz bu sistemi yeniliyoruz. Şu sorunlar olabilir” denilemez miydi?

Haberin Devamı

* İki validatör arasında kalan Ankaralı yolculara toplu taşımayı kullanırken ya da ücret yüklemesi yaparken sürprizler yaşatmadan bu süreç yürütülemez miydi?

*

Bakalım Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve EGO Genel Müdürlüğü, bu yeni sisteme geçiş sınavından nasıl geçecek?

BEŞİKÇİOĞLU’NUN DANSI

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun, 19 Mayıs kapsamında düzenlenen Melek Mosso konserindeki dansı çok konuşuldu. Bu performansı görünce Etimesgutlular ne düşünmüşlerdir acaba?

İki validatör arasında...
İki validatör arasında...

*

“Başkanım ilçeye ve belediyeye renk getirdiniz. Bu tarz yaklaşımlarınızı ve çıkışlarınızı çok seviyoruz ve destekliyoruz” mu demişlerdir yoksa “Başkanım biz seni dans et diye seçmedik. Biz alışılmış bir belediye başkanı profiliyle hizmet ve çalışmalarla gündeme gelmenizi istiyoruz” mu demişlerdir...

 

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYA NE İLGİNÇ DEĞİL Mİ?

Yüz yüze gelseler konuşamayacak olanlar istediği her şeyi sosyal medyadan birbirlerine yazıyor. Profesör yaşananları bilimle anlatıyor, kahvede oturan ilkokul mezunu genç, “Boş yapıyorsun” diyebiliyor. Sosyal medya ne ilginç değil mi?

#Elektronik Ücret Toplama Sistemi#Sosyal Medya#Murat Yılmaz
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Siyasi komployu çökertecek sürprizler geliyor mu

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Uçakçı bir gazeteci olarak merak ettiğim bir şey var

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Çevre Bakanı’ndan sahillere yeni düzen

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Kırmızı kart hatalıydı

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS

Siyasi manzara -3-

 FUAT BOL
FUAT BOL
TÜM YAZARLARIMIZ