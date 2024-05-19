İki validatör arasında...

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Ama öyle bir değişim ki olan eski validatörle yeni validatör arasına sıkışan yolculara oldu.

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22 Kasım 2023’te Hürriyet Ankara’nın manşeti, ‘TOPLU TAŞIMANIN VALİDATÖR VİRAJI’ydı. Yaşanabilecek krizin sinyallerine aslında o gün dikkat çekmiştik.

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Korktuğumuz başımıza geldi gibi…

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Bugünlerde değişim nedeniyle kartlara yüklenen ücretler gözükmüyor...

Yeni veya eski validatöre kart okutan biri, aktarma yaparken iki validatör farkından dolayı iki binişine de tam ücret ödemek zorunda kalıyor... Yani git-gel dört vasıta 60 TL tam ücret kartlardan gidiyor.

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Abonman kullanan öğrenciler, yüklemeleri tanımlanmayınca ya öğrenci ücreti ödüyor ya da ‘yetersiz bakiye’ uyarısıyla karşılaşıyor...

Kart yüklemek için metro istasyonlarında bulunan kiosk’lar çalışmıyor...

EGO Cep’te uygulaması da artık çevrimdışı görünüyor, otobüslerin nerede olduğu hangi durağa ne zaman geleceği bilinemiyor...

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Tüm bu sıkıntılarla ilgili topu eski firmaya atan EGO Genel Müdürlüğü ise bu süreçte hak kaybının oluşmayacağını, şikâyetlerin kendilerine bildirilmesini istiyor. Vatandaşa, “Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür eder, oluşabilecek herhangi bir rahatsızlık için özür dileriz” deniliyor.

Ve yeni sisteme geçişin de bir ay içinde tamamlanacağı belirtiliyor.

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Tüm bu yaşananları görünce şu sorular da akla geliyor:

* EGO Genel Müdürlüğü, kapsamlı ve büyük bir operasyonla bu yenilemeyi daha kısa sürede, vatandaşa sıkıntı yaşatmadan yapamaz mıydı? *Eski sistemin oluşturacağı sıkıntılar için önceden önlem alınamaz mıydı?

* Vatandaşlara sık sık duyurular yapılarak “Biz bu sistemi yeniliyoruz. Şu sorunlar olabilir” denilemez miydi?

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* İki validatör arasında kalan Ankaralı yolculara toplu taşımayı kullanırken ya da ücret yüklemesi yaparken sürprizler yaşatmadan bu süreç yürütülemez miydi?

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Bakalım Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve EGO Genel Müdürlüğü, bu yeni sisteme geçiş sınavından nasıl geçecek?

BEŞİKÇİOĞLU’NUN DANSI

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun, 19 Mayıs kapsamında düzenlenen Melek Mosso konserindeki dansı çok konuşuldu. Bu performansı görünce Etimesgutlular ne düşünmüşlerdir acaba?





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“Başkanım ilçeye ve belediyeye renk getirdiniz. Bu tarz yaklaşımlarınızı ve çıkışlarınızı çok seviyoruz ve destekliyoruz” mu demişlerdir yoksa “Başkanım biz seni dans et diye seçmedik. Biz alışılmış bir belediye başkanı profiliyle hizmet ve çalışmalarla gündeme gelmenizi istiyoruz” mu demişlerdir...

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SOSYAL MEDYA NE İLGİNÇ DEĞİL Mİ?

Yüz yüze gelseler konuşamayacak olanlar istediği her şeyi sosyal medyadan birbirlerine yazıyor. Profesör yaşananları bilimle anlatıyor, kahvede oturan ilkokul mezunu genç, “Boş yapıyorsun” diyebiliyor. Sosyal medya ne ilginç değil mi?